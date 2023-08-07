Алтайские синоптики рассказали о заморозках в августе

Ночью будет холодно

07 августа 2023, 14:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Алтайского края уже в августе могут столкнуться с заморозками. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"В последнюю пятидневку августа возможны заморозки до 0...-2 градусов, днем в этот период ожидается +14...+19 градусов", – отметила специалист.

Такие данные получены исходя из долгосрочного прогноза Новосибирского Гидрометцентра.

Напомним, в первой декаде августа температура была выше нормы за счет периода аномально жаркой погоды, которая стояла с 1 по 5 августа. В эти дни столбики термометров поднимались до +35 градусов.