Алтайские социалисты объявили сбор для Курской, Белгородской и Брянской областей

Помочь соотечественникам могут как компании, так и жители

19 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Ноутбук. Смартфон. Перевод средств онлайн / Фото: freepik.com

"Справедливая Россия – За правду" организовала сбор средств для жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, где ввели режим контртеррористической операции. По решению лидера социалистов Сергея Миронова эту гуманитарную миссию осуществит молодежное крыло партии – "Молодежь Справедливой России".

Все пожертвованные средства направят на нужды жителей приграничья, пострадавших от агрессии украинских нацистов.

Социалисты находятся на прямой связи с пунктами временного размещения и закупают все необходимое по их запросам. Помощь доставляют в регионы оперативно с учетом всех вопросов логистики.

Благотворителями могут стать как физические, так и юридические лица. Отчеты об использовании пожертвований можно посмотреть на сайте партии.

Пожертвовать средства можно с помощью перевода по QR*-коду из мобильного приложения банка.

QR-код для перевода пожертвований предоставлен партией "Справедливая Россия – За правду"

"Справедливая Россия – За правду" призывает всех членов партии, ее сторонников и всех неравнодушных граждан внести свой посильный вклад в поддержку нуждающихся жителей страны и благодарит за отзывчивость.

*QR ("КуАр").