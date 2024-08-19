Алтайские социалисты объявили сбор для Курской, Белгородской и Брянской областей
Помочь соотечественникам могут как компании, так и жители
19 августа 2024, 13:00, ИА Амител
"Справедливая Россия – За правду" организовала сбор средств для жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, где ввели режим контртеррористической операции. По решению лидера социалистов Сергея Миронова эту гуманитарную миссию осуществит молодежное крыло партии – "Молодежь Справедливой России".
Все пожертвованные средства направят на нужды жителей приграничья, пострадавших от агрессии украинских нацистов.
Социалисты находятся на прямой связи с пунктами временного размещения и закупают все необходимое по их запросам. Помощь доставляют в регионы оперативно с учетом всех вопросов логистики.
Благотворителями могут стать как физические, так и юридические лица. Отчеты об использовании пожертвований можно посмотреть на сайте партии.
Пожертвовать средства можно с помощью перевода по QR*-коду из мобильного приложения банка.
"Справедливая Россия – За правду" призывает всех членов партии, ее сторонников и всех неравнодушных граждан внести свой посильный вклад в поддержку нуждающихся жителей страны и благодарит за отзывчивость.
*QR ("КуАр").
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