Алтайские социалисты предложили ввести "инфляционную экспертизу" для решений властей

Депутат Александр Терентьев объяснил, зачем это нужно

09 августа 2024, 17:00, ИА Амител

Рост цен. Платежная квитанция / Фото: wayhomestudio / freepik.com

Цены в магазинах стремительно растут. Даже небольшие повышения, которые происходят регулярно, в сочетании с увеличением коммунальных платежей создают серьезную финансовую нагрузку для россиян. Чтобы остановить этот процесс, партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает проводить "инфляционную экспертизу" решений властей, которые провоцируют рост цен.

Недавно вице-премьер правительства России Александр Новак поручил министрам разобраться с опережающим ростом цен в стране.

"Радует, что правительство наконец озаботилось этой проблемой. Только ее решение стоит начать с себя. Есть такое расхожее выражение: вместо "борьбы с мусором" надо перестать мусорить. Применительно к инфляции можно сказать так: хотите стабильные цены – не провоцируйте их рост", – отметил председатель партии "Справедливая Россия – За правду", руководитель фракции социалистов в Госдуме Сергей Миронов.Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля только ускорило рост цен. С 1 октября планируют также увеличить утилизационный сбор на автомобили на 70–85 %. Это вызовет подорожание не только авто, но и перевозок, а также других товаров. Сергей Миронов считает, что такая ситуация возникает из-за того, что чиновники сосредоточены на отдельных отраслях и не контролируют инфляцию в целом.

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев говорит, что чиновники объясняют свои решения тем, что повышение цен незначительно. Однако меры, способствующие росту инфляции, они принимают регулярно.

В итоге, по его мнению, даже небольшие повышения цен складываются в значительные суммы. А если учесть и рост цен после увеличения коммунальных платежей, становится ясно, что кошельки россиян не выдерживают такого давления.

Члены партии убеждены, что необходимо создать систему независимой инфляционной экспертизы. До тех пор, пока этот механизм не разработают, правительству следует ввести мораторий на любые действия, которые могут привести к росту цен.

"Если там на самом деле хотят его остановить", – заключил Сергей Миронов.