Алтайские социалисты предлагают депортировать семьи мигрантов за нарушение законов РФ

Зачастую родственники знают, какой образ жизни ведут их близкие, но молчат и тем самым прикрывают преступников

23 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Чемодан с вещами. Мужчина / Фото: freepik.com

Партия "Справедливая Россия – За правду" снова выступила за ужесточение миграционного законодательства. Политики предлагают высылать из страны целые семьи мигрантов за нарушение законов России. По мнению руководителя партийной фракции Сергея Миронова, это поможет решить многие проблемы и снизить уровень преступности в стране.

Лидер социалистов считает, что родственники преступников часто знают об их образе жизни, но молчат и покрывают их. Он предлагает наказывать за такое укрывательство и депортировать виновных из России.

"Хочу подчеркнуть, что депутаты СРЗП предлагают выдворять из России целые кланы и семьи мигрантов. В полном составе, и я отлично знаю, что принятие такого законопроекта ждет вся страна. Этого требуют наши избиратели", – высказался Сергей Миронов.

Реготделение партии в Алтайском крае провело митинг, на котором также требовали ужесточить миграционное законодательство. Социалисты хотят ввести визы для граждан некоторых стран Средней Азии, строже наказывать за продажу российского гражданства и ограничить трудоустройство мигрантов в учреждениях здравоохранения, аптеках, школах, детских садах и такси.

Депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев считает, что бесконтрольная миграция – это проблема. По его мнению, необходимо ужесточить миграционное законодательство, чтобы заставить иностранных граждан соблюдать законы России.

"Уверен, что в случае принятия законопроекта нашей фракции, мигранты несколько раз подумают, стоит ли совершать преступления или нет. Потому что одно дело отвечать только за себя, другое – нести ответственность за весь клан. Родственники не позволят нарушителям рисковать их возможностью проживания в России и сами начнут контролировать членов клана", – сказал Александр Терентьев.