Негодуешь? Голосуй. Депутат Госдумы призвал жителей Алтайского края ходить на выборы
И объяснил, что важен голос каждого
19 сентября 2024, 13:20, ИА Амител
Апатия избирателей – явление, к сожалению, нередкое. Многие граждане убеждены, что их голос ничего не решает, и в день голосования остаются дома, упуская возможность проявить гражданскую позицию и поддержать достойного кандидата. А потом они негодуют, жалуясь на социально-экономическое положение, медицину, плохую инфраструктуру и другие проблемы. Однако когда наступает время новых выборов, паттерн повторяется: избиратели вновь остаются в стороне.
По мнению депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева, снижение явки избирателей с каждым годом оказывает влияние и на результаты партии "Справедливая Россия – За правду".
Он приводит в пример дополнительные выборы в Алтайское краевое Законодательное собрание по округу № 21, где кандидат от партии Оксана Молодых в 2024 году набрала 16,65% голосов.
Для сравнения: в 2021 году Евгения Боровикова, также представлявшая алтайских социалистов, получила 25,47% голосов в том же округе.
"Явка падает, пустых бюллетеней становится больше, а результат партии меньше. Совпадение ли?" – задается вопросом Александр Терентьев.
На предстоящей отчетно-выборной конференции реготделения партии "Справедливая Россия – За правду" в Алтайском крае делегатам предстоит выбрать новых членов Совета, Бюро, а также председателя, его заместителя и секретаря Бюро Совета.
Перед новыми лидерами встанет непростая задача преодолеть недоверие граждан к избирательному процессу и убедить их в необходимости участия в выборах в Госдуму и АКЗС, которые состоятся в 2026 году.
"Жители Алтайского края, без вашей поддержки жизнь в регионе лучше не станет. Выборы – это не только право, но и возможность выбрать именно вашего представителя во власть. Если вы не воспользуетесь этой возможностью, то ею воспользуются за вас", – подчеркивает Александр Терентьев.Депутат считает, что если граждане не будут участвовать в выборах, то в органы власти могут прийти люди, которые не будут учитывать интересы обычных жителей и будут действовать только в своих. Он подчеркнул, что неучастие в выборах – это тоже выбор, но, к сожалению, он не ведет к счастливому будущему.
Депутат призывает не верить мифам, которые распространяются с целью снижения явки избирателей. Голос каждого гражданина действительно важен, и только от него зависит, кто будет представлять их интересы и как люди будут жить в будущем.Реклама
13:42:46 19-09-2024
А если достойных нет! Смысл голосовать!?
14:06:48 19-09-2024
Гость (13:42:46 19-09-2024) А если достойных нет! Смысл голосовать!?... Даже если будут достойные, то они никогда не пройдут. Выборы в стране прекратились в начале девяностых прошлого века.
16:35:40 19-09-2024
Гость (14:06:48 19-09-2024) Даже если будут достойные, то они никогда не пройдут. Выборы... А до этого они, типа, были, как же...
15:25:01 19-09-2024
Последние честные выборы в Алтайском крае были в апреле 2004 года.
16:31:24 19-09-2024
RUSSKIY (15:25:01 19-09-2024) Последние честные выборы в Алтайском крае были в апреле 2004... Это когда полного двойника Сурикова приплели? Прям "День выборов" наяву))).
07:07:09 20-09-2024
Гость (16:31:24 19-09-2024) Это когда полного двойника Сурикова приплели? Прям "День выб... Это когда народ выбрал народного губернатора Евдокимова.
15:27:26 19-09-2024
Смешно. Выборы подразумевают выбор, а его нет. Тебе предлагают кого-то, кого своим узким кружком назначили "достойными". При фактическом отсутствии ответственности депутатов, при отсутствии минимального порога явки и графы "против всех", при наличии партийных списков и непрямых выборов - это не выборы, а низкопробный спектакль для легализации в органах власти тех "кого надо" и просто сомнительных персонажей. А явка нужна чтобы этот спектакль хотя бы отдаленно создавал видимость легитимности. Отсюда и все эти бла-бла про интересы людей и принуждение бюджетников участвовать в выборах, неблагодарный электорат видите ли не желает участвовать в этом цирке.
15:43:55 19-09-2024
Люди просто уважать себя стали
16:03:36 19-09-2024
Цирк и точка.
16:31:09 19-09-2024
Это всё дистанционное голосование и госуслуги. Кто на последних выборах голосовал то? Одни бюджетники.
16:52:47 19-09-2024
Голосуй, не голосуй...
17:17:29 19-09-2024
Выбор закончился после расстрела Парламента...
13:10:42 20-09-2024
Гость (17:17:29 19-09-2024) Выбор закончился после расстрела Парламента...... Интересное наблюдение.Я тоже хорошо помню те события.Похоже ,тогда и закончился демократический процесс в нашей стране,на который многие возлагали большие надежды.
18:25:06 19-09-2024
Стоит только заявить о своем участии в выборах более/менее достойному кандидату, так сразу начинаются его преследования и придирки в особо циничной форме, а затем его и вовсе снимают с выборов под выдуманными предлогами. Зато оставляют таких, что выбирать из них - себя не уважать.