Негодуешь? Голосуй. Депутат Госдумы призвал жителей Алтайского края ходить на выборы

И объяснил, что важен голос каждого

19 сентября 2024, 13:20, ИА Амител

Выборы. Бюллетень / Фото: freepik.com

Апатия избирателей ­– явление, к сожалению, нередкое. Многие граждане убеждены, что их голос ничего не решает, и в день голосования остаются дома, упуская возможность проявить гражданскую позицию и поддержать достойного кандидата. А потом они негодуют, жалуясь на социально-экономическое положение, медицину, плохую инфраструктуру и другие проблемы. Однако когда наступает время новых выборов, паттерн повторяется: избиратели вновь остаются в стороне.

По мнению депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева, снижение явки избирателей с каждым годом оказывает влияние и на результаты партии "Справедливая Россия ­– За правду".

Он приводит в пример дополнительные выборы в Алтайское краевое Законодательное собрание по округу № 21, где кандидат от партии Оксана Молодых в 2024 году набрала 16,65% голосов.

Для сравнения: в 2021 году Евгения Боровикова, также представлявшая алтайских социалистов, получила 25,47% голосов в том же округе.

"Явка падает, пустых бюллетеней становится больше, а результат партии меньше. Совпадение ли?" ­– задается вопросом Александр Терентьев.

На предстоящей отчетно-выборной конференции реготделения партии "Справедливая Россия ­– За правду" в Алтайском крае делегатам предстоит выбрать новых членов Совета, Бюро, а также председателя, его заместителя и секретаря Бюро Совета.

Перед новыми лидерами встанет непростая задача преодолеть недоверие граждан к избирательному процессу и убедить их в необходимости участия в выборах в Госдуму и АКЗС, которые состоятся в 2026 году.

"Жители Алтайского края, без вашей поддержки жизнь в регионе лучше не станет. Выборы – это не только право, но и возможность выбрать именно вашего представителя во власть. Если вы не воспользуетесь этой возможностью, то ею воспользуются за вас", ­– подчеркивает Александр Терентьев.Депутат считает, что если граждане не будут участвовать в выборах, то в органы власти могут прийти люди, которые не будут учитывать интересы обычных жителей и будут действовать только в своих. Он подчеркнул, что неучастие в выборах ­– это тоже выбор, но, к сожалению, он не ведет к счастливому будущему.

Депутат призывает не верить мифам, которые распространяются с целью снижения явки избирателей. Голос каждого гражданина действительно важен, и только от него зависит, кто будет представлять их интересы и как люди будут жить в будущем.

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