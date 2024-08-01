Социалисты призвали правительство РФ навести порядок в системе электроснабжения
И спросить с энергетиков, куда уходят деньги за электроэнергию
01 августа 2024, 17:15, ИА Амител
"Справедливая Россия – За правду" на фоне веерного отключения электроэнергии на юге России призвала правительство страны навести порядок в системе электроснабжения и заставить предприятия вкладывать средства в модернизацию сетей.
Лидер социалистов Сергей Миронов считает, что качество услуг становится все хуже и хуже, несмотря на то, что тарифы постоянно растут. И это абсолютно недопустимо.
"Любые массовые поломки – это следствие длительного ничегонеделания. Запустили сети. Да, юг страны сегодня испытывает особенно высокое напряжение по поводу состояния электросетей, которые показали свою неспособность к высоким нагрузкам. Но это абсолютно не говорит о том, что аналогичных проблем нет на других территориях", – отмечает депутат Госдумы, руководитель регионального отделения СРЗП в Алтайском крае Александр Терентьев. По его словам, глубинка страдает от частых отключений электричества практически при каждом хорошем ветре и грозе. Например, в общественную приемную депутата поступали жалобы из Бийского, Советского, Красногорского районов края и пригородов Барнаула.
"Получается, что погода диктует, будет в домах жителей свет или нет. Безусловно, это недопустимо. Люди платят деньги, причем немалые, и должны получать услугу без перебоев", – продолжает народный избранник.
Партийцы убеждены, что сети не справляются с нагрузками из-за плохого технического состояния. Как подчеркнул Сергей Миронов, во многих городах, районах и населенных пунктах они буквально "рассыпаются", и это проблема не только юга России. Это беда всей страны.
Социалисты считают, что самое время спросить, почему тарифы ежегодно растут и куда идут эти деньги? Судя по последним событиям, в модернизацию электроснабжения вкладывали очень мало.
Самое время правительству России выяснить, на что энергетики потратили деньги в предыдущие годы и установить четкие требования по усовершенствованию сетей. А спустя некоторое время жестко спросить о проделанной работе.
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