Алтайские социалисты провели круглый стол по проблемам участников СВО

"Справедливая Россия – За правду" собрала в АКЗС чиновников, депутатов, ветеранов и участников специальной военной операции

11 декабря 2023, 16:00, ИА Амител

Круглый стол по вопросам СВО в АКЗС / Фото: altai.spravedlivo.ru

В Алтайском крае, как и по всей России, действуют разные меры поддержки участников СВО. Однако остается еще немало вопросов по реализации прав военнослужащих. И то, и другое обсудили на круглом столе в краевом парламенте. Его организовала фракция "Справедливая Россия – За правду". Участие приняли представители федеральных и краевых структур, власть и конструктивная оппозиция, ветеранские, правозащитные и волонтерские организации, сами участники СВО.

Так, о мерах соцподдержки ветеранов боевых действий, организации медпомощи и санаторно-курортного лечения рассказали представители региональных министерства социальной защиты, министерства здравоохранения и Фонда пенсионного и социального страхования. Но основная часть встречи все же была посвящена проблемам. Например, тому, что некоторые испытывают сложности в получении статуса и удостоверения ветерана боевых действий. Бывает, что участники СВО "пропадают" в списках при переформировании частей и остаются без положенных выплат. Или долго не могут получить медицинскую или психологическую помощь.

"Наши доблестные солдаты сейчас защищают будущее нашего государства, на свои плечи они водрузили огромную ответственность. Они рискуют своими жизнями. Государство должно оказать всеобъемлющую помощь, мы с вами должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы участники СВО и члены их семей были социально защищены, чтобы процедуры получения помощи были прозрачными и оперативными", – отметила депутат АКЗС, член фракции СРЗП Евгения Боровикова.

Она предложила создать в каждом регионе наблюдательные советы фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и межведомственные комиссии при губернаторах по координации оказания помощи. Также в числе инициатив – давать участникам ЧВК "Вагнер" возможность получить статус и льготы ветерана боевых действий за СВО.

Евгения Боровикова призвала поднять ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий до минимального прожиточного минимума.

А руководитель фракции Александр Молотов уже обратился в Алтайский аграрный университет с предложением готовить операторов боевых дронов, сейчас таких специалистов в зоне военных действий не хватает. Все инициативы отправят краевым и федеральным властям.