Алтайские социалисты провели круглый стол по проблемам участников СВО
"Справедливая Россия – За правду" собрала в АКЗС чиновников, депутатов, ветеранов и участников специальной военной операции
11 декабря 2023, 16:00, ИА Амител
В Алтайском крае, как и по всей России, действуют разные меры поддержки участников СВО. Однако остается еще немало вопросов по реализации прав военнослужащих. И то, и другое обсудили на круглом столе в краевом парламенте. Его организовала фракция "Справедливая Россия – За правду". Участие приняли представители федеральных и краевых структур, власть и конструктивная оппозиция, ветеранские, правозащитные и волонтерские организации, сами участники СВО.
Так, о мерах соцподдержки ветеранов боевых действий, организации медпомощи и санаторно-курортного лечения рассказали представители региональных министерства социальной защиты, министерства здравоохранения и Фонда пенсионного и социального страхования. Но основная часть встречи все же была посвящена проблемам. Например, тому, что некоторые испытывают сложности в получении статуса и удостоверения ветерана боевых действий. Бывает, что участники СВО "пропадают" в списках при переформировании частей и остаются без положенных выплат. Или долго не могут получить медицинскую или психологическую помощь.
"Наши доблестные солдаты сейчас защищают будущее нашего государства, на свои плечи они водрузили огромную ответственность. Они рискуют своими жизнями. Государство должно оказать всеобъемлющую помощь, мы с вами должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы участники СВО и члены их семей были социально защищены, чтобы процедуры получения помощи были прозрачными и оперативными", – отметила депутат АКЗС, член фракции СРЗП Евгения Боровикова.
Она предложила создать в каждом регионе наблюдательные советы фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и межведомственные комиссии при губернаторах по координации оказания помощи. Также в числе инициатив – давать участникам ЧВК "Вагнер" возможность получить статус и льготы ветерана боевых действий за СВО.
Евгения Боровикова призвала поднять ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий до минимального прожиточного минимума.
А руководитель фракции Александр Молотов уже обратился в Алтайский аграрный университет с предложением готовить операторов боевых дронов, сейчас таких специалистов в зоне военных действий не хватает. Все инициативы отправят краевым и федеральным властям.
16:26:20 11-12-2023
Зачем они в АКЗС в комуфляже пришли?
16:41:09 11-12-2023
Гость (16:26:20 11-12-2023) Зачем они в АКЗС в комуфляже пришли?... Ну может у них после поход в лазертаг.
19:03:51 11-12-2023
А почему люди в камуфляже сидят в помещении АКЗС в головных уборах?
20:17:27 11-12-2023
Странно (19:03:51 11-12-2023) А почему люди в камуфляже сидят в помещении АКЗС в головных ... Что-бы честь отдавать
07:59:57 12-12-2023
1. Аграрный университет должен готовить операторов машинного доения, а не операторов военных дронов. Разве в России война? В мирное время военных специалистов должны готовить военные вузы. 2. Если военный уже уволен из рядов и не проходит службу, то зачем носить полевую форму? 3. Про головные уборы вопрос риторический. 4. Может участникам СВО еще и оружие с собой носить?