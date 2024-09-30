Алтайские социалисты провели прием граждан в селах Алтайского края и Славгороде

На встрече обсудили проблемы с качеством воды, тарифами ЖКХ и состоянием домов

30 сентября 2024, 17:40, ИА Амител

Личный прием граждан / Фото: партия "Справедливая Россия – За правду"

Депутат АКЗС Евгения Боровикова и юрист реготделения партии "Справедливая Россия – За правду" Юрий Майер встретились с жителями сел Селекционное и Покровка, поселка Бурсоль и Славгорода. Народная избранница взяла в работу обращения граждан и уже готовит депутатские запросы в профильные ведомства.

Одна из главных проблем – качество водопроводной воды. Сельчане жаловались на случаи отравления и обращались в различные инстанции, но экспертиза показала, что вода соответствует нормам качества по мутности. Люди считают, что проблема не решена и нужна независимая экспертиза.

Также жители недовольны высокими тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Они считают, что суммы в квитанциях завышены, и попросили депутата проверить расчет тарифов.

Еще одна проблема – нехватка мусорных контейнеров. Отходы разлетаются, образуется неприятный запах, а рядом бегают грызуны.

Жители аварийного дома, где заселены всего три квартиры, обратились к депутату с просьбой решить проблему. Состояние здания оставляет желать лучшего, и жильцы хотят, чтобы его признали непригодным для жизни или перестали собирать деньги на капремонт.