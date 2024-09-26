Социалисты предложили меры для поддержки семей с детьми и повышения рождаемости
Демографические инициативы рассмотрят в парламенте
26 сентября 2024, 15:00, ИА Амител
Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме считают, что нехватка денег и жилья – главные причины, почему люди не хотят заводить детей. В связи с чем они предлагают ряд демографических инициатив, которые рассмотрят на осенней сессии парламента.
По последним данным Росстата, рождаемость в стране продолжает падать. За первые полгода она снизилась еще на 3%. Социалисты считают, это происходит потому, что люди боятся, что не смогут обеспечить своих детей всем необходимым.
Одна из главных идей партии – предоставить молодым многодетным семьям беспроцентные кредиты на 25 лет для покупки жилья. Также – увеличить размер маткапитала в регионах в зависимости от коэффициента рождаемости.
По мнению председателя партии СРЗП, руководителя партийной фракции Сергея Миронова, выплаты должны быть тем выше, чем ниже рождаемость в регионе.
Еще одна важная идея касается пенсионной системы. Партия предлагает учитывать весь период ухода за ребенком в страховой стаж мамы и убрать ограничение, позволяющее учитывать стаж только за четырех детей. Сейчас женщинам, родившим, например, пятерых, еще приходится работать, чтобы заслужить пенсию.
Депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев отметил, что с появлением ребенка расходы семьи увеличиваются, а доходы уменьшаются, поскольку мама уходит в декретный отпуск. А траты на детей немалые: нужна одежда, еда, игрушки, лекарства, занятия в секциях и кружках и т. д. Зачастую родителям негде жить с ребенком, ведь не каждый арендодатель готов сдать жилье семье с детьми. К тому же ставки по ипотеке очень высокие.
"Без поддержки государства и решения этих проблем демографию в стране не повысить", – сказал Александр Терентьев.В целом у социалистов есть более 30 идей, направленных на поддержку семей с детьми и повышение рождаемости.
15:08:00 26-09-2024
"более 30 идей" - ну вот смена идет, не один Милонов такой творчески плодовитый.
20:13:49 26-09-2024
Мусик (15:08:00 26-09-2024) "более 30 идей" - ну вот смена идет, не один Милонов такой т... ] Те законы что приняли не рабртают...Многодетным семьям у которых муж контрактник на СВО не платят единое пособие,и деньги на форму тоже не дают,говорят богатые вы...У нас кто не работает,тот ест! А тот кто пашет,хоть 10 детей имей государство фиг что даст!
15:39:29 26-09-2024
Есть одна идея, она точно поможет
15:47:32 26-09-2024
Смотрю и глазам не верю. Когда это одна из фракций ЕдРа стала социалистами?!
18:52:03 26-09-2024
Кто не работает, тот ест! Норм. А за чей счет банкет?
22:31:11 26-09-2024
а тем, у кого школьники? это ж ужас, а не жизнь!!!. все дорожает не успеваем прайсы переписывать, курточка на ребенка зимняя 16 000 рублей. ничотак. на еду 50, квартира большая 15, бензин 50, развлечения 100, и прочее такое. куда гоните-то? уже скоро и богатые заноют))))
09:04:09 27-09-2024
Гость (22:31:11 26-09-2024) а тем, у кого школьники? это ж ужас, а не жизнь!!!. все доро... А раньше как то по другому было? Трудности были всегда, но при этом рожали и пособий никаких не получали. А сейчас чем больше платят пособие, тем меньше люди хотят работать.
08:21:23 27-09-2024
Шаман заявил, что после развода сменит фамилию с Дронов не Деспилоткин.