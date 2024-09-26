Социалисты предложили меры для поддержки семей с детьми и повышения рождаемости

Демографические инициативы рассмотрят в парламенте

26 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Многодетная семья / Фото: freepik.com

Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме считают, что нехватка денег и жилья – главные причины, почему люди не хотят заводить детей. В связи с чем они предлагают ряд демографических инициатив, которые рассмотрят на осенней сессии парламента.

По последним данным Росстата, рождаемость в стране продолжает падать. За первые полгода она снизилась еще на 3%. Социалисты считают, это происходит потому, что люди боятся, что не смогут обеспечить своих детей всем необходимым.

Одна из главных идей партии – предоставить молодым многодетным семьям беспроцентные кредиты на 25 лет для покупки жилья. Также – увеличить размер маткапитала в регионах в зависимости от коэффициента рождаемости.

По мнению председателя партии СРЗП, руководителя партийной фракции Сергея Миронова, выплаты должны быть тем выше, чем ниже рождаемость в регионе.

Еще одна важная идея касается пенсионной системы. Партия предлагает учитывать весь период ухода за ребенком в страховой стаж мамы и убрать ограничение, позволяющее учитывать стаж только за четырех детей. Сейчас женщинам, родившим, например, пятерых, еще приходится работать, чтобы заслужить пенсию.

Депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев отметил, что с появлением ребенка расходы семьи увеличиваются, а доходы уменьшаются, поскольку мама уходит в декретный отпуск. А траты на детей немалые: нужна одежда, еда, игрушки, лекарства, занятия в секциях и кружках и т. д. Зачастую родителям негде жить с ребенком, ведь не каждый арендодатель готов сдать жилье семье с детьми. К тому же ставки по ипотеке очень высокие.

"Без поддержки государства и решения этих проблем демографию в стране не повысить", – сказал Александр Терентьев.В целом у социалистов есть более 30 идей, направленных на поддержку семей с детьми и повышение рождаемости.