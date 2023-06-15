Алтайские социалисты выдвинули кандидатом в губернаторы депутата Евгению Боровикову
Представитель "Справедливой России – За правду" уже подала документы в избирком
15 июня 2023, 12:30, ИА Амител
В гонку за пост губернатора Алтайского края вступила еще одна партия – "Справедливая Россия – За правду". На региональной конференции в среду, 14 июня, социалисты выдвинули депутата краевого парламента, секретаря Бюро Совета реготделения партии Евгению Боровикову. В этот же день она подала документы в краевую избирательную комиссию.
Ее кандидатуру предложил региональный совет партии и поддержал президиум Центрального совета в Москве.
"Для меня это большая ответственность. Алтайский край – моя родина, и мне не безразлична его судьба. Я считаю себя сильной русской женщиной, которая может справиться с механизмом управления и стать губернатором. Всегда была на стороне народа, боролась за правду и справедливость. Уверена, что для работы на пользу жителей края нужно не только обладать опытом и знаниями, необходимо любить свой регион, слышать и понимать людей, быть с ними постоянно на связи", – сказала Евгения Боровикова.
Она родилась, выросла и работает в Алтайском крае. Не понаслышке знает, что такое труд на селе: сама доила 11 коров, возделывала огороды гектарами, сообщили в пресс-службе партии. Имеет большой политический опыт – около 20 лет.
"Я, как и многие из вас, хочу видеть наш край комфортным для проживания, приспособленным для реализации людьми всех своих амбиций, способностей и талантов. Хочу, чтобы у нас в крае становилось как можно больше людей довольных жизнью и максимально реализовавших себя", – подчеркнула Боровикова.
Ее выдвижение лично поддержал лидер регионального отделения, депутат Госдумы от региона Александр Терентьев. Он призвал однопартийцев у себя в муниципалитетах активно поработать на будущую победу кандидата от левых сил.
"Основные реперные точки в политике правительства Алтайского края оставлены без внимания – это народосбережение, это закладка крепкого фундамента для дальнейшего развития региона. Пять лет прошло, и задела на следующую пятилетку мы не увидели. Молодежь уезжает из региона, во власти откровенно слабые кадры. Мы считаем, что левые силы должны выступить единым фронтом и сформировать команду, которая выйдет с программой формирования новой власти, которая повернется лицом к жителям Алтайского края", – сказал Терентьев.
Также ее выдвижение поддержал депутат АКЗС Александр Молотов.
Выборы губернатора региона пройдут 10 сентября. По данным алтайского избиркома на 14 июня, также кандидатам выдвинуты: Виктор Нагайцев от партии "Зеленая альтернатива", Мария Прусакова от КПРФ, Елена Хрусталева от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Сергей Малинкович от "Коммунистов России", Виктор Томенко от "Единой России", Владимир Кириллов от партии "Зеленые", Владислав Вакаев от "Новых людей", Сергей Булаев от ЛДПР.
12:44:32 15-06-2023
Слишком много кандидатов. Голоса против размажутся ровным слоем. Ну будет чуть перевес в сторону Прусаковой и то скорее по привычке , что вторая по популярности партия в крае КПРФ. Победитель очевиден. Вот из 2ух кандидатов результат мог быть неожиданным.
13:49:27 15-06-2023
"Справедливая Россия – За правду" это Миронов, Прилепин, Михеев. А у нас мужика не нашлось? Или это специально, чтобы снизить процент? А то вдруг большинство наберет
13:51:17 15-06-2023
Социалистам и коммунистам реально надо было единого кандидата выставлять. Но не женщину
14:18:13 15-06-2023
Гость (13:51:17 15-06-2023) Социалистам и коммунистам реально надо было единого кандидат... Хватит мужиков. Нарулились, пусть отдохнут.
15:57:48 15-06-2023
Помнится как-то раз народ выбрал своего, и что из этого получилось тоже все помнят. Хотя есть версия что тогда народу позволили выбрать, дескать Евдокимов был тараном против Сурикова. В любом случае сегодня единого "тарана" не прослеживается, он размыт, а значит результат вполне предсказуем. Но стабильность в управлении не так плоха по сравнению с возможными распрями, разборками и переделом собственности.
16:32:09 15-06-2023
Кандидатуры равной действующему Губернатору края В.П. Томенко. Я ничего не имею против других кандидатов. Я их не знаю, а потому не могу судить об их профессионализме. Я знаю одно, что быть первым лицом нужно обладать огромной силой воли. Иметь свою точку зрения и отстаивать её. Конечно должна ещё быть и сплочённая команда, состоящая из грамотных специалистов. В. П. Уже отработал пять лет и знает всё вопросы над которыми нужно работать, чтобы жителям края было более комфортно жить и трудиться. Я думаю что большинство жителей сделают правильный выбор.
19:20:50 15-06-2023
Но нет же в данный момент (16:32:09 15-06-2023) Кандидатуры равной действующему Губернатору края В.П. Томенк... А поле старательно зачищается, чтобы не появился реальный конкурент. Для этого устанавливаются всевозможные фильтры и иные ограничения. Даже в дебатах как таковых и то не принимают участия из-за боязни.
06:14:46 16-06-2023
Но нет же в данный момент (16:32:09 15-06-2023) Кандидатуры равной действующему Губернатору края В.П. Томенк... Прогиб засчитан. Другого действующего губернатора действительно нет. Да и договорняк присутствует - на прошлых выборах Манька бы легко бы стала губернатором, поэтому попросили не участвовать.
16:34:12 15-06-2023
Кандидатуры равной действующему Губернатору края В.П. Томенко. Я ничего не имею против других кандидатов. Я их не знаю, а потому не могу судить об их профессионализме. Я знаю одно, что быть первым лицом нужно обладать огромной силой воли. Иметь свою точку зрения и отстаивать её. Конечно должна ещё быть и сплочённая команда, состоящая из грамотных специалистов. В. П. Уже отработал пять лет и знает всё вопросы над которыми нужно работать, чтобы жителям края было более комфортно жить и трудиться. Я думаю что большинство жителей сделают правильный выбор.