Представитель "Справедливой России – За правду" уже подала документы в избирком

15 июня 2023, 12:30, ИА Амител

Евгения Боровикова / Фото: пресс-служба "Справедливой России – За правду"

В гонку за пост губернатора Алтайского края вступила еще одна партия – "Справедливая Россия – За правду". На региональной конференции в среду, 14 июня, социалисты выдвинули депутата краевого парламента, секретаря Бюро Совета реготделения партии Евгению Боровикову. В этот же день она подала документы в краевую избирательную комиссию.

Ее кандидатуру предложил региональный совет партии и поддержал президиум Центрального совета в Москве.

"Для меня это большая ответственность. Алтайский край – моя родина, и мне не безразлична его судьба. Я считаю себя сильной русской женщиной, которая может справиться с механизмом управления и стать губернатором. Всегда была на стороне народа, боролась за правду и справедливость. Уверена, что для работы на пользу жителей края нужно не только обладать опытом и знаниями, необходимо любить свой регион, слышать и понимать людей, быть с ними постоянно на связи", – сказала Евгения Боровикова.

Она родилась, выросла и работает в Алтайском крае. Не понаслышке знает, что такое труд на селе: сама доила 11 коров, возделывала огороды гектарами, сообщили в пресс-службе партии. Имеет большой политический опыт – около 20 лет.

"Я, как и многие из вас, хочу видеть наш край комфортным для проживания, приспособленным для реализации людьми всех своих амбиций, способностей и талантов. Хочу, чтобы у нас в крае становилось как можно больше людей довольных жизнью и максимально реализовавших себя", – подчеркнула Боровикова.

Ее выдвижение лично поддержал лидер регионального отделения, депутат Госдумы от региона Александр Терентьев. Он призвал однопартийцев у себя в муниципалитетах активно поработать на будущую победу кандидата от левых сил.

"Основные реперные точки в политике правительства Алтайского края оставлены без внимания – это народосбережение, это закладка крепкого фундамента для дальнейшего развития региона. Пять лет прошло, и задела на следующую пятилетку мы не увидели. Молодежь уезжает из региона, во власти откровенно слабые кадры. Мы считаем, что левые силы должны выступить единым фронтом и сформировать команду, которая выйдет с программой формирования новой власти, которая повернется лицом к жителям Алтайского края", – сказал Терентьев.

Также ее выдвижение поддержал депутат АКЗС Александр Молотов.

Выборы губернатора региона пройдут 10 сентября. По данным алтайского избиркома на 14 июня, также кандидатам выдвинуты: Виктор Нагайцев от партии "Зеленая альтернатива", Мария Прусакова от КПРФ, Елена Хрусталева от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Сергей Малинкович от "Коммунистов России", Виктор Томенко от "Единой России", Владимир Кириллов от партии "Зеленые", Владислав Вакаев от "Новых людей", Сергей Булаев от ЛДПР.