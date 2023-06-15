Выборы губернатора Алтайского края пройдут 10 сентября 2023 года

15 июня 2023, 06:15, Антон Дегтярев

Выборы/ Фото: amic.ru

Губернаторские выборы в Алтайском крае все ближе. Они состоятся в регионе 10 сентября 2023 года. В этом году в регионе впервые применят электронное голосование, выборы будут снова длиться три дня – с 8 по 10 число. Сейчас политические партии активно объявляют кандидатов, большинство из них уже известно. О том, как пройдут выборы главы региона в 2023 году, рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова на пресс-конференции 13 июня.

Кто может выдвинуть кандидата?

Выдвинуть кандидата могут только политические партии, институт самовыдвижения на губернаторских выборах в регионе не предусмотрен. Кандидат может баллотироваться от 27 политических партий и 20 их реготделений, зарегистрированных на территории избиркома. Посмотреть список партий можно здесь. На данный момент своих претендентов на кресло губернатора выдвинули девять политических партий, еще два политобъединения заявляли о своих планах на участие в кампании.

Что нужно для выдвижения кандидатов?

Кандидаты должны не только отнести документы в избирательную комиссию, но и пройти муниципальный фильтр. То есть собрать подписи депутатов и глав муниципальных образований края. В этом году кандидаты необходимо собрать не менее 502 и не более 527 подписей. В их числе должно быть 134 подписи депутатов представительных органов из 52 районов края.

Когда закончится регистрация кандидатов?

Крайний срок регистрации кандидатов – 29 июля, подписи депутатов они должны предоставить с 19 до 29 июля.

Сколько дней будут идти выборы губернатора?

Три дня, сообщила Ирина Акимова. Трёхдневный формат голосования появился в Алтайском крае в ноябре 2020 года для борьбы с ковидом и для снижения количества избирателей, которые одновременно находятся на участке. При этом на данный момент ковидные ограничения в регионе и в РФ отменены.

Будет ли электронное голосование?

Да, будет. По словам Акимовой, это станет главным новшеством губернаторской кампании 2023 года. Глава избиркома отметила, что Алтайский край полностью готов к ДЭГ. Сейчас около 1,2 млн жителей края активно пользуются "Госуслугами", и все они смогут проголосовать на портале. При этом Акимова подчеркнула, что ДЭГ не устраняет основного, "бумажного" формата голосования.

"ДЭГ – дополнительная возможность, которая не устраняет традиционного голосования. Каждый раз способ голосования определяется самостоятельно. Например, избиратель не может прийти или у него нет времени. Электронное голосование для человека удобно, доступно и обеспечивает тайну голосования. Никаких фальсификаций, нарушений при транзакции голоса не осуществляется", – сказала Акимова.

Сколько избирателей будет в крае?

Всего в Алтайском крае на 1 января 2023 года зарегистрировано 1,7 млн избирателей, из них 528,5 тысячи человек – в Барнауле.

Выборы / Фото: amic.ru

Сколько будет избирательных комиссий?

Всего на выборах губернатора будет действовать 75 территориальных избирательных комиссий и 1684 участковые избирательные комиссии в городах и районах края. Большинство участковых комиссий в апреле-мае 2023 года пережили переформирование, отметила Ирина Акимова.

"Сегодня членами участковых избирательных комиссий являются 13,7 тысячи человек. Около 80% членов комиссий назначены на основе поступивших предложений политических партий – это почти 8 тысяч человек. В составах комиссий работают представители "Единая Россия" (1643 человека), "Справедливая Россия – За правду" (1518 человек), ЛДПР (1445 человек), КПРФ (1204 человека), "Новые люди" (1128 человек), "Коммунисты России" (1046 человек) и "Яблоко" (12 человек)", – пояснила Акимова.

Как будет организовано наблюдение?

Как и всегда, на участках за выборами будут следить наблюдатели. Также для прозрачности голосования будет организовано видеонаблюдение.

По словам Акимовой, на электронном голосовании за выборами будут внимательно следить программисты. При этом, подчеркнула председатель Избирательной комиссии, хакерских атак во время выборов никто не боится.

"Информационный ресурс обладает серьезным способом защиты и находится вне юрисдикции Алтайского края. ЦИК ко всему готов и ничего не боится. С учетом опыта и ресурсов избирателям опасаться ничего не стоит", – пояснила Акимова.

Когда начнется агитация?

Кандидаты начнут агитацию с 12 августа. Причем в этом году здесь есть одно новшество – нельзя будет агитировать на сайтах, к которым ограничен или запрещен доступ на территории РФ. За незаконной агитацией будет следить специальная комиссия по информационным спорам.

Какие кандидаты уже известны?

Кандидаты от большинства политических партий уже известны. Список на данный момент такой:

"Единая Россия" – губернатор Алтайского края Виктор Томенко;

КПРФ – депутат Госдумы и первый секретарь крайкома партии Мария Прусакова;

"Справедливая Россия – За правду" – депутат АКЗС Евгения Боровикова;

ЛДПР – депутат АКЗС и руководитель реготделения партии Сергей Булаев;

"Партия Пенсионеров" – депутат АКЗС и руководитель реготделения партии Елена Хрусталева;

"Зелёная Альтернатива" – глава реготделения партии, доцент Института гуманитарных наук АлтГУ Виктор Нагайцев;

"Коммунисты России" – депутат АКЗС и глава партии Сергей Малинкович;

"Зеленые" – глава реготделения партии Владимир Кириллов;

"Новые люди" – руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев.

"Яблоко" и "Гражданская инициатива" своих кандидатов еще не объявили, однако собираются это сделать в ближайшее время.

А сколько вообще выборов будет в крае в 2023 году?

В 2023 году пройдет около 107 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Самые крупные (за исключением губернаторской) будут в Косихинском и Красногорском районе, где состоятся выборы депутатов в районные собрания.