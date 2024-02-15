Алтайские спасатели девять раз помогли водителям во время шторма

На дорогах организовали 44 пункта обогрева

15 февраля 2024, 11:18, ИА Амител

Алтайская дорога в метель / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае во время метели 14 февраля сотрудники МЧС девять раз помогли водителям на дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели стабилизировали съехавшие с трассы машины, доставляли пассажиров заглохших автомобилей, помогали в устранении неисправностей. Всего на дорогах региона работало 44 пункта обогрева.

"Максимальные порывы ветра зафиксированы в Усть-Пристанском (29 м/с), максимальные осадки – в Змеиногорском районе (8 мм)", – сказано в сообщении.

Из-за погодных условий перекрывали три участка федеральных трасс и 13 участков дорог регионального значения.