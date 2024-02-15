В Алтайском крае открыли проезд почти по всем трассам после метели

Ограничения по-прежнему действуют только на двух участках автодорог

15 февраля 2024, 09:15, ИА Амител

Метель на трассе / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае сняли ограничения на проезд по большинству трасс, которые действовали с 14 февраля из-за метели.

Как сообщили в ГИБДД региона, по состоянию на 8 утра 15 февраля движение полностью восстановлено по 17 автодорогам. Это Р-256, А-321, А-322, К-02, К-04, К-05, К-06, К-08, К-09, К-11, К-15, К-19, К-21, К-22, К-23, К-26 и К-85.

В то же время пока для всех видов транспорта остаются закрытыми два участка трасс:

от Змеиногорска до села Новоегорьевского по дороге К-03;

от села Усть-Калманка до села Чарышского по дороге К-18.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Алтайском крае ожидается до 24 градусов мороза. Местами сохранится метель, на дорогах гололедица.