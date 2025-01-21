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Алтайские спасатели готовятся к возможным последствиям непогоды

Оперативные группы уже выехали в места с самой неблагоприятной обстановкой

21 января 2025, 15:45, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ
Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

В Алтайском крае оперативные группы спасателей выехали в населенные пункты, чтобы ликвидировать последствия стихии. Об этом сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Из-за объявленного в регионе штормового предупреждения спасатели выдвинулись в места, которые могут пострадать от ухудшения погодных условий.

Специалисты рекомендуют водителям быть максимально осторожными за рулем, избегать дальних поездок и обращать внимание на дорожные знаки.

"Спасатели Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ уже направляются в Поспелиху, готовясь к возможным последствиям стихии", – подытожили в ведомстве.

Алтайский край Погода

Комментарии 2

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Сергей

20:33:00 21-01-2025

Где шторм? 😡

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Гость

01:03:49 22-01-2025

а можете люди отложить свои неважныекакие-то там дела и не переться на трассы? толко грузовики и те кто по работе, без зевак, теток на вицах и 50летних баулек , которым приспичело мчаться 170 км/ч в пургу?

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