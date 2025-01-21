Алтайские спасатели готовятся к возможным последствиям непогоды
Оперативные группы уже выехали в места с самой неблагоприятной обстановкой
21 января 2025, 15:45, ИА Амител
В Алтайском крае оперативные группы спасателей выехали в населенные пункты, чтобы ликвидировать последствия стихии. Об этом сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.
Из-за объявленного в регионе штормового предупреждения спасатели выдвинулись в места, которые могут пострадать от ухудшения погодных условий.
Специалисты рекомендуют водителям быть максимально осторожными за рулем, избегать дальних поездок и обращать внимание на дорожные знаки.
"Спасатели Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ уже направляются в Поспелиху, готовясь к возможным последствиям стихии", – подытожили в ведомстве.
20:33:00 21-01-2025
Где шторм? 😡
01:03:49 22-01-2025
а можете люди отложить свои неважныекакие-то там дела и не переться на трассы? толко грузовики и те кто по работе, без зевак, теток на вицах и 50летних баулек , которым приспичело мчаться 170 км/ч в пургу?