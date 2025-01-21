Алтайские спасатели готовятся к возможным последствиям непогоды

Оперативные группы уже выехали в места с самой неблагоприятной обстановкой

21 января 2025, 15:45, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

В Алтайском крае оперативные группы спасателей выехали в населенные пункты, чтобы ликвидировать последствия стихии. Об этом сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Из-за объявленного в регионе штормового предупреждения спасатели выдвинулись в места, которые могут пострадать от ухудшения погодных условий.

Специалисты рекомендуют водителям быть максимально осторожными за рулем, избегать дальних поездок и обращать внимание на дорожные знаки.