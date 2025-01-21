Более 270 единиц техники дежурит на алтайских трассах в связи с непогодой

Водителям рекомендуют отложить поездки до улучшения ситуации

21 января 2025, 13:35, ИА Амител

Дорога. Уборка снега / Фото: amic.ru

В Республике Алтай и Алтайском крае дорожные организации перешли на усиленный режим работы. Такие меры связаны с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Алтай".

На линии работает 194 единицы спецтехники, дорожники чистят снег и обрабатывают покрытия противогололедными материалами. На федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" работают 77 единиц техники, на А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан – 70 единиц. 47 машин задействовано на А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан.

"Наибольшую угрозу при такой погоде представляет ветер. Водителям нужно быть к этому готовыми, выезжая на участки, проходящие по открытой местности. Будьте внимательны и осторожны, выбирайте скоростной режим исходя из дорожных условий. По возможности отложите поездки за пределы населенных пунктов до улучшения погоды. В условиях ограниченной видимости не забывайте пользоваться приборами освещения", – заявил замначальника ФКУ Упрдор "Алтай" Алексей Арсеньев.

Специалисты отмечают, что при ухудшении погоды движение транспорта могут ограничить либо прекратить.

Напомним, в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на 21-23 января. В регионе ожидается мокрый снег, по югу с дождем. 23 января местами возможны сильные осадки, гололед, метели и усиление ветра до 20-24 м/с, а также ночное похолодание.

Погода может ухудшиться и в Республике Алтай, где также действует штормовое предупреждение. 22 января и в ночь на 23 января на территории региона ожидается мокрый снег, гололед, метели и усиление ветра до 17-22 м/с. Местами возможны порывы 25 м/с и более, а по высокогорью – 35 м/с и более. Регион также ожидает резкое похолодание 23 января.