Алтайские спасатели готовятся к пожароопасному сезону

В муниципалитетах анализируют подготовку и работают над превентивными мерами

13 апреля 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае спасатели готовятся к пожароопасному сезону. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Отмечается, что случаи возгорания травы регистрируются каждый день. Представители ведомства работают в 15 муниципалитетах, оценивают уровень подготовки.

"В муниципалитетах проходят совещания, в которых участвуют руководители различных служб, а также представители прокуратуры. Анализируем уровень готовности территории к пожароопасному сезону. Акцент на предупредительные мероприятия: опашка и очистка населённых пунктов, подготовка сил и средств, работа с гражданами и другое. По результатам оценки главы городов и районов будут принимать дополнительные меры", – рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Ярослав Грабовский.

Напомним, что пожароопасный сезон в Алтайском крае объявили 12 апреля.