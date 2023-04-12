В Алтайском крае объявили пожароопасный сезон

В прошлом году он начался также 12 апреля

12 апреля 2023, 12:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае с 12 апреля объявлен пожароопасный сезон, сообщили в региональном Минприроды.

Жителей призывают быть бдительными и осторожными в этот период, а также уведомлять при обнаружении даже малейших признаков опасности распространения пламени на леса.

Сделать это можно по следующим номерам:

01 – единая служба спасения (с мобильного – 101, 112);

8 (3852) 63-66-40 – региональная диспетчерская служба управления лесами Минприроды Алтайского края;

8 800 100-94-00 – прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный).

В прошлом году в крае пожароопасный сезон также начался 12 апреля. Его продолжительность составила 210 дней.

За это время в лесах потушили 597 пожаров на площади более 10 тысяч гектаров. 271 пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.