Алтайские спасатели обеспечивают безопасность на празднике Крещения

В мероприятиях задействованы 108 человек и 29 единиц техники

19 января 2025, 16:40, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

19 января православный мир отмечает Крещение Господне. Для предотвращения травматизма и обеспечения безопасности в Алтайском крае организовано дежурство спасателей, сотрудников полиции, медиков, волонтеров и специалистов инспекции по маломерным судам. Об этом рассказали в МЧС Алтайского края.

"От краевого МЧС в мероприятиях задействовано 108 человек и 29 единиц техники", – рассказали спасатели.

Спасатели напоминают: окунаться следует только в специально оборудованных прорубях. Официальные купели оснащены настилами, ограждениями и обогреваемыми зонами для комфортного переодевания.

Гражданам также рекомендуется соблюдать меры личной безопасности и быть внимательными при участии в праздничных купаниях.