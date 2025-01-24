Алтайские спасатели помогли гражданам Киргизии в ДТП под Барнаулом

Один из водителей получил незначительные ушибы и порезы

24 января 2025, 11:00, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Спасатели из Алтайского края помогли гражданам Киргизии в аварии с участием двух автомобилей, которая случилась на трассе Барнаул – Алейск. Об этом сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Известно, что водитель одной из машин буксировал другую на жесткой сцепке. На скользком участке дороги он не справился с управлением, из-за чего перевернулись оба автомобиля. Один из водителей получил незначительные порезы и ушибы, но госпитализация ему не потребовалась. Двое других участников ДТП не пострадали.

Все трое оказались гражданами Киргизии и плохо говорили по-русски. На место происшествия спасатели вызвали специалистов Автоспаса. До их приезда они оказывали необходимую помощь участникам ДТП.