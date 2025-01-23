Раскрыты подробности ДТП с тремя автомобилями в центре Барнаула
Стало известно, есть ли пострадавшие в результате аварии
23 января 2025, 17:26, ИА Амител
В Барнауле 23 января в 15:17 на проспекте Ленина, в районе дома № 55а, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В краевой Госавтоинспекции раскрыли подробности аварии.
По предварительным данным, 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Lada Kalina, при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу Lada Vesta, двигавшейся во встречном направлении. За рулем второго транспортного средства находился 40-летний мужчина.
"После столкновения Lada Kalina отбросило на Toyota RAV4 под управлением мужчины 1966 года рождения", – рассказали в Госавтоинспекции.
В результате ДТП никто не пострадал, уточняется в сообщении.
18:50:39 23-01-2025
Раскрыли.. А че засекречено было?
00:28:12 24-01-2025
скоро в ДТП будут одни лады участие принимать, дада
11:10:19 24-01-2025
Ничего не понял. Кто по какой улице и в каком направлении ехал?