Раскрыты подробности ДТП с тремя автомобилями в центре Барнаула

Стало известно, есть ли пострадавшие в результате аварии

23 января 2025, 17:26, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 23 января в 15:17 на проспекте Ленина, в районе дома № 55а, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В краевой Госавтоинспекции раскрыли подробности аварии.

По предварительным данным, 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Lada Kalina, при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу Lada Vesta, двигавшейся во встречном направлении. За рулем второго транспортного средства находился 40-летний мужчина.

"После столкновения Lada Kalina отбросило на Toyota RAV4 под управлением мужчины 1966 года рождения", – рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП никто не пострадал, уточняется в сообщении.