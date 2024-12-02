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Алтайские спасатели потушили пожар в доме многодетной семьи

На частной территории горели мансарда и гараж

02 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

Пожар в Первомайском районе / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Пожар в Первомайском районе / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Первомайском районе загорелся частный дом, где жила многодетная семья. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На момент прибытия пожарных горели мансарда дома и гараж. Общая площадь возгорания составляла 30 кв. метров.

Спасатели оперативно потушили пожар и вынесли из дома газовый баллон. Огонь ликвидировали четыре единицы техники и 13 специалистов.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неверная эксплуатация печи.

"Пожарные извещатели семья получила еще в декабре 2023 года, но из-за продолжающегося ремонта они еще не были подключены, что ставило под угрозу безопасность жителей. И случись пожар ночью, беды было бы не избежать", – уточнили в МЧС.

Барнаул

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