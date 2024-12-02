Алтайские спасатели потушили пожар в доме многодетной семьи

На частной территории горели мансарда и гараж

02 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

Пожар в Первомайском районе / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Первомайском районе загорелся частный дом, где жила многодетная семья. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На момент прибытия пожарных горели мансарда дома и гараж. Общая площадь возгорания составляла 30 кв. метров.

Спасатели оперативно потушили пожар и вынесли из дома газовый баллон. Огонь ликвидировали четыре единицы техники и 13 специалистов.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неверная эксплуатация печи.