В Камне-на-Оби потушили пожар в двухквартирном доме

Возгорание пошло от печи

01 декабря 2024, 11:50, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Камне-на-Оби 30 ноября потушили пожар в двухквартирном частном доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

На момент прибытия первого пожарного расчета открытым огнем горела кровля. Возгорание ликвидировали на площади около 15 "квадратов".

Предварительно установлено, что причиной происшествия стало нарушение правил использования печи. О пострадавших не уточняется.

Всего за 30 ноября в крае потушили 18 пожаров, 11 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.