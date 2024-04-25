Алтайские спасатели представят большую программу в барнаульском парке "Юбилейный"

Приглашают всех желающих, вход бесплатный

25 апреля 2024, 10:41, ИА Амител

В Барнауле 30 апреля в парке "Юбилейный" состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню победы и 375-й годовщине образования пожарной охраны России, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Приглашаем всех желающих, будет интересно. Вход свободный", – подчеркнули в ведомстве.

Программа праздника: