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Алтайские спасатели представят большую программу в барнаульском парке "Юбилейный"

Приглашают всех желающих, вход бесплатный

25 апреля 2024, 10:41, ИА Амител

В Барнауле 30 апреля в парке "Юбилейный" состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню победы и 375-й годовщине образования пожарной охраны России, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Приглашаем всех желающих, будет интересно. Вход свободный", – подчеркнули в ведомстве.

Программа праздника:

  • с 10:00 – легкоатлетический забег "Zа нашу Победу";
  • с 12:00 – показательные выступления кинологов;
  • с 12:00 – тематический аквагрим;
  • с 12:00 – выставка ретро- и современной пожарной техники;
  • с 12:00 – демонстрация работы спасателей;
  • с 12:00 – занятия по психологической подготовке;
  • с 14:00 – концертная программа и много всего интересного для хорошего настроения и заряда позитивной энергией на долгое время!
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Барнаул Парк "Юбилейный" Хорошие новости отдых и развлечения МЧС

Комментарии 12

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Гость

10:57:56 25-04-2024

Карасей спасли ?

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Гость

14:56:43 25-04-2024

Гость (10:57:56 25-04-2024) Карасей спасли ?... Да, что там с карасями? Хотя и в другом парке, но ждём разъяснений - хоть кто-то выжил? Или все покоятся в пруду Изумрудного?

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Гость

15:15:22 25-04-2024

Гость (14:56:43 25-04-2024) Да, что там с карасями? Хотя и в другом парке, но ждём разъя... Живы здоровы, видал фотки.

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Гость

15:16:31 25-04-2024

Гость (14:56:43 25-04-2024) Да, что там с карасями? Хотя и в другом парке, но ждём разъя... Дохлые уже б давно всплыли. Карпы живы.

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Гость

11:13:35 25-04-2024

Во мУсора то в парке останется после всего этого действа...🤔

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ха-ха

11:30:52 25-04-2024

Карасей спасли ? - Караси в другом парке

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Гость

11:42:58 25-04-2024

Додумались же. Затащить на свежеотремонтированные тротуары тяжёлую технику. И ладно бы они были асфальтировннные, а то всю плитку посдерут. И крошку поперероют. И как правильно сверху написали грязи будет...

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Гость

11:53:43 25-04-2024

Люди, а почему сразу с негативом-то? Благороднейшая профессия на земле, ребята хотят разделить свой профессиональный праздник с жителями города, в конце концов, сделать местом притяжения этот Богом забытый парк. И про мусор, наверняка есть договоренности с муниципалитетом, что мусор после них не останется. Вам хотят подарить праздник, зрелище, а вы сразу ныть.

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гость

12:04:52 25-04-2024

Гость (11:53:43 25-04-2024) Люди, а почему сразу с негативом-то? Благороднейшая професс... видимо из за ассоциаций с арестованным недавно товарищем

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Гость

12:24:07 25-04-2024

Гость (11:53:43 25-04-2024) Люди, а почему сразу с негативом-то? Благороднейшая професс... Проводили на площади свободы несколько лет. Удобное место. Неограниченное ни посадками, ни тротуарами. И зажечь можно и потушить и в высоту слазить. Ради чего это мероприятие непонятно. Если только сжечь весь парк нафиг. Заодно и потренируются лесной массив тушить

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Гость

15:33:21 25-04-2024

Гость (11:53:43 25-04-2024) Люди, а почему сразу с негативом-то? Благороднейшая професс... Он уже давно не богом забытый, прогуляйтесь вечером...народу больше чем в Изумрудном в разы.

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Гость

15:01:51 25-04-2024

От клещей парк хорошо обработали? МЧСники, сначала проверьте, травили в парке клещей или нет. Волнуюсь за вас и за зрителей. Думаю, придет много детей, они любят пожарных.

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