Как пройдет Первомай-2024 в Барнауле и где будет салют?

В этом году главной локацией Первомая станет набережная Оби

22 апреля 2024, 13:30, ИА Амител

Первомай в Барнауле / Фото: amic.ru

Первомай – это не только шашлыки и отдых на природе, но и традиционные концерты, шествия, демонстрации и салюты. В этом году Праздник Весны и Труда будет не слишком масштабным, однако в Барнауле все равно будет на что посмотреть. Amic.ru рассказывает, как пройдет Первомай в 2024 году.

Где будут праздновать Первомай?

Первомай в Барнауле будут праздновать на набережной Оби. Там состоится концерт с песнями и танцами разных жанров. Всего запланировано четыре концертно-зрелищных постановки, которые будут объединены общей темой. На сцене выступят не менее четырех хореографических и двух вокальных коллективов, трех певцов и столько же артистов инструментального жанра. Всего запланировано минимум 40 номеров, каждый будет идти не менее трех минут. Всего концерт продлится свыше четырех часов.

А салют на Первомай будет?

Да. Он состоится на набережной Оби и продлится не менее пяти минут. Фейерверк ожидается "композиционным, динамичным" и будет развиваться по нарастающей к финалу (с увеличением интенсивности выстрелов). Всего подрядчик выпустит восемь батарей салютов двух типов, пять римских свечей и 650 зарядов четырех типов.

Планируются ли шествия и демонстрации?

Традиционного шествия профсоюзов в этом году в Барнауле не будет. Его отменили из-за угроз безопасности людей. Вместо этого профсоюзы 1 мая возложат цветы в стеле "Город трудовой доблести" в Нагорном парке.

Из политических партий проводить шествие и митинг пока намерена только КПРФ. Они хотят провести колонну от площади Октября до площади Советов, где планируется митинг у памятника Ленину. Однако прошение коммунистов еще находится на согласовании в мэрии. Кроме того, "Справедливая Россия – За правду" намерена организовать конкурс детского рисунка на ул. Мало-Тобольской и также ждет разрешения от мэрии. У "Единой России" будет несколько онлайн-мероприятий.

Какие дни будут выходными на Первомай?

В этом году россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая. Суббота, 27 апреля, будет рабочим днем. Затем выходные будут и на День Победы – с 9 по 12 мая.

А как в Барнауле отпразднуют День Победы?

Основной локацией Дня Победы в 2024 году станет площадь Сахарова. Там состоится праздничный концерт и салют. Также 9 мая пройдет торжественное построение войск Барнаульского гарнизона на площади Советов, церемония возложения цветов к Мемориалу Славы и так далее. С предварительной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.