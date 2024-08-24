Алтайские спасатели предупредили о высокой пожароопасности

4-й класс горимости прогнозируется до 26 августа

24 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: unsplash.com

Высокая пожароопасность 4-го класса горимости ожидается в Алтайском крае с 24 по 26 августа, предупредили в МЧС региона.

"В связи с установившейся местами сухой погодой возможно увеличение количества пожаров", – отметили спасатели.

В ведомстве напомнили, что природные пожары крайне опасны.

Специалисты призвали не сжигать мусор и сухую траву, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.