В Барнауле из четырехэтажного дома спасли 18 человек из-за горящего мопеда в подъезде

Пожар случился на улице Дзержинского ночью 24 августа

24 августа 2024, 10:10, ИА Амител

Пожар в доме на улице Дзержинского / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле при пожаре в четырехэтажном доме по улице Дзержинского огнеборцы спасли 18 человек, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился в ночь на 24 августа, когда в одном из подъездов на первом этаже загорелся мопед. Огонь повредил стены, потолок и дверь на площади около пяти квадратных метров.

На месте работали десять специалистов, две автоцистерны и автолестница.