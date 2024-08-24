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В Барнауле из четырехэтажного дома спасли 18 человек из-за горящего мопеда в подъезде

Пожар случился на улице Дзержинского ночью 24 августа

24 августа 2024, 10:10, ИА Амител

Пожар в доме на улице Дзержинского / Фото: МЧС Алтайского края
Пожар в доме на улице Дзержинского / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле при пожаре в четырехэтажном доме по улице Дзержинского огнеборцы спасли 18 человек, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился в ночь на 24 августа, когда в одном из подъездов на первом этаже загорелся мопед. Огонь повредил стены, потолок и дверь на площади около пяти квадратных метров.

На месте работали десять специалистов, две автоцистерны и автолестница.

"Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений были спасены 18 человек, среди которых один ребенок", – отметили в пресс-службе МЧС.

Барнаул Пожары

Комментарии 5

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Гость

10:29:31 24-08-2024

Если собственники квартир допускают захламление подъездов мопедами, колясками, великами...
То пусть и дальше горят

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34

16:59:52 24-08-2024

Гость (10:29:31 24-08-2024) Если собственники квартир допускают захламление подъездов мо... Вряд ли допускают, ну выкинешь ты хлам так на тебя заяву накатают по факту кражи и все не отмоешься.

Тут тот же принцип что и быдло сосед со своей музыкой или ремонтом в 3 часа ночи, дашь в дыню получишь статью и ведь животное будет прав.

И после этого еще хуже будет и так каждый раз, а по существу те кто оставляет хлам в подьезде настоящие свиньи

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Кхм...

10:35:38 24-08-2024

Больные на голову "борцы с двумя колёсами" подожгли соседский мопед и чуть сами не сгорели.

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гость

13:18:23 24-08-2024

Молодцы! Спасибо им за спасенных людей!

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Гость

17:14:58 24-08-2024

в доме совсем нет нормальных людей? КАКОЙ мопед в подъезде?!

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