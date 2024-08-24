В Барнауле из четырехэтажного дома спасли 18 человек из-за горящего мопеда в подъезде
Пожар случился на улице Дзержинского ночью 24 августа
24 августа 2024, 10:10, ИА Амител
Пожар в доме на улице Дзержинского / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле при пожаре в четырехэтажном доме по улице Дзержинского огнеборцы спасли 18 человек, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился в ночь на 24 августа, когда в одном из подъездов на первом этаже загорелся мопед. Огонь повредил стены, потолок и дверь на площади около пяти квадратных метров.
На месте работали десять специалистов, две автоцистерны и автолестница.
"Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений были спасены 18 человек, среди которых один ребенок", – отметили в пресс-службе МЧС.
10:29:31 24-08-2024
Если собственники квартир допускают захламление подъездов мопедами, колясками, великами...
То пусть и дальше горят
16:59:52 24-08-2024
Гость (10:29:31 24-08-2024) Если собственники квартир допускают захламление подъездов мо... Вряд ли допускают, ну выкинешь ты хлам так на тебя заяву накатают по факту кражи и все не отмоешься.
Тут тот же принцип что и быдло сосед со своей музыкой или ремонтом в 3 часа ночи, дашь в дыню получишь статью и ведь животное будет прав.
И после этого еще хуже будет и так каждый раз, а по существу те кто оставляет хлам в подьезде настоящие свиньи
10:35:38 24-08-2024
Больные на голову "борцы с двумя колёсами" подожгли соседский мопед и чуть сами не сгорели.
13:18:23 24-08-2024
Молодцы! Спасибо им за спасенных людей!
17:14:58 24-08-2024
в доме совсем нет нормальных людей? КАКОЙ мопед в подъезде?!