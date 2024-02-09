Алтайские спасатели работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

На опасных участках подготовили зоны для обогрева

09 февраля 2024, 13:02, ИА Амител

Обстановка на дорогах / Кадр из видео пресс-службы регионального МЧС

Спасатели в Алтайском крае перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом рассказали в региональном МЧС.

В Поспелихинском районе работает оперативная группа ГУ МЧС России по Алтайскому краю и спасатели регионального Управления ГОЧС и ПБ. Кроме того, группы спасателей находятся в Алейске и Троицком.

На опасных участках дорог выставили посты ГИБДД, а также подготовили места для обогрева.

Специалисты следят за обстановкой и работают над тем, чтобы не возникало экстренных ситуаций.