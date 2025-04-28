Алтайские специалисты примут участие в конкурсе для тренеров по бережливому производству

Участники продемонстрируют знания и навыки в трех номинациях

28 апреля 2025, 12:30, ИА Амител

Участники / Фото: АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"

В России в четвертый раз стартует конкурс для внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству, организованный АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". Мероприятие проводят в рамках федерального проекта "Производительность труда", который является частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Регистрация участников открыта до 27 мая 2025 года на сайте производительность.рф.

Цели и задачи конкурса

Конкурс направлен на развитие и распространение системного обучения бережливым технологиям на предприятиях. В этом году участники смогут продемонстрировать свои знания и навыки в трех номинациях:

тренер по бережливому производству (для сотрудников предприятий, участвующих в проекте);

система обучения бережливому производству;

тренер Регионального центра компетенций.

Жюри оценит не только знания инструментов бережливого производства, но и такие качества, как экспертность, коммуникативные навыки, системный подход к обучению и практичность предложенных решений.

Развитие бережливого производства в регионе

Программа повышения производительности труда успешно работает в Алтайском крае уже семь лет. За это время в регионе сформировали активное сообщество сторонников бережливых технологий.

"Силами региональных и федеральных экспертов подготовлено 145 внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству, и все они являются потенциальными участниками конкурса", – рассказал замначальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Александр Косарев.

Примером успешного участия в конкурсе стал тренер по бережливому производству Алексей Скворцов из ООО "Сибэнергомаш-БКЗ", который в 2022 году вошел в список 13 финалистов конкурса "Тренер по бережливому производству. Применяй. Обучай. Совершенствуй". Он продемонстрировал отличные результаты и практические достижения в области бережливых технологий.

Алтайский край также перенимает передовой опыт в области повышения производственной эффективности у соседних регионов. Напомним, недавно алтайская делегация приняла участие в IV Сибирском форуме "Производительность и устойчивое развитие" в Томске. Специалисты не только изучили опыт местных предприятий по внедрению современных методов повышения производительности, но и расширили профессиональные горизонты, получив ценные знания для дальнейшего развития региональной промышленности.

Принять участие в проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39 , 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.