Специалисты "Управления ЖБИ-100" освоили бережливое производство на "Фабрике процессов"

Участникам тренинга на практике объяснили, как применять инструменты для оптимизации

19 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Обучение на "Фабрике процессов" / Фото: КАУ "АЦКР"

Специалисты и руководители барнаульского предприятия "Управление ЖБИ-100", специализирующегося на производстве железобетонных изделий, приняли участие в тренинге на "Фабрике процессов". Площадка, созданная в рамках федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", позволяет наглядно продемонстрировать принципы бережливого производства.

В ходе тренинга участники выполняли реальные задачи: команде нужно было собрать десять изделий за 20 минут в рамках трех производственных смен.

Для этого они использовали методы и инструменты бережливого производства, такие как анализ производственного потока, выявление узких мест и внедрение улучшений.



Продуманный формат тренинга, с акцентом на вовлеченность каждого участника, произвел сильное впечатление, поделилась помощник директора ООО "Управление ЖБИ-100" Юлия Шапкина.

По ее мнению, особая ценность обучения состоит в обсуждении реальных кейсов и возможности сразу применить полученные знания на практике. Это дает вдохновение и мощный стимул внедрять изменения уже в своей компании.

Непосредственное участие сотрудников в производственных процессах и их вовлеченность в процесс внедрения изменений позволяет глубже осознать суть и назначение проектов по оптимизации, уверен руководитель Регионального центра компетенций Алтайского края Александр Вагенлейтер."Такие мероприятия снимают страхи перед реальными изменениями на предприятии. "Фабрика процессов" дает участникам полное представление о том, как эффективно применять инструменты бережливого производства", – прокомментировал Александр Вагенлейтер.Обучение на "Фабрике процессов" проходит на примере моделирования процесса сборки пульта управления регулятора давления газа Venio-C*. Площадка функционирует на базе центра "Мой бизнес", который реализует федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство".



Участие в "Фабрике процессов" стало важным шагом для ООО "Управление ЖБИ-100" на пути повышения эффективности производства. Внедрение принципов бережливого производства позволит компании оптимизировать процессы, сократить затраты и повысить конкурентоспособность на рынке.

Напомним, алтайские предприятия, участвующие в федпроекте "Производительность труда", могут также присоединиться к образовательной программе "Акселератор экспортного роста". Проект помогает компаниям выйти на международные рынки и расширить экспортную деятельность.

Программа состоит из трех практических модулей, где участники изучают:

анализ зарубежных рынков и поиск перспективных направлений;

адаптацию продукции под международные стандарты;

работу с валютными операциями и экспортным контролем.

Особенность обучения – равное сочетание теории и практики с межмодульной поддержкой.

К участию в федеральном проекте "Производительность труда" приглашают компании несырьевых отраслей экономики с годовой выручкой от 400 млн рублей (для туристической сферы – от 180 млн рублей). Заявки принимают на сайте: производительность.рф или по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.

*Venio-C ("Венио-Си")