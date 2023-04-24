Алтайские строители отправились во Владивосток набираться опыта и изучать город

Застройщики и подрядчики будут изучать, как развивается столица Приморья

24 апреля 2023, 13:35, ИА Амител

Представители Союза строителей Алтайского края с 24 по 28 апреля 2023 года посетят Владивосток и посмотрят, как развивается столица Приморья. В состав делегации вошли застройщики, подрядчики, а также производители стройматериалов.

Как сообщается на сайте Союза строителей, сегодня на Дальнем Востоке, и в частности в Приморском крае, реализуются масштабные проекты в жилищном строительстве, транспортно-логистическом комплексе, создании комфортной среды проживания и развития. Поездка делегации Алтайского края позволит руководителям строительной отрасли обменяться полезной информацией с коллегами из Приморья, своими глазами увидеть интересные проекты, которые уже реализованы, дают результаты и положительные отклики, а также перенять прогрессивный опыт и попытаться применить его в нашем городе с учётом своей специфики.

"В программе – посещение международной строительной выставки "Город". Выставка направлена на содействие в реализации национальных и региональных проектов, обеспечении импортозамещения, популяризации федерального проекта "Выбирай своё" для достижения технологического суверенитета страны. А также участие в Восточном технологическом форуме, где планируется обсудить вектор развития строительной отрасли. Запланированы встречи с представителями муниципалитета города Владивостока и руководителями предприятий Приморья", – говорится в сообщении.

Кроме того, алтайские строители планируют посетить крупные промышленные предприятия, интересные строящиеся жилые комплексы.