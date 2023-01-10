Город, стройся. Какие крупные проекты начнут возводить в Барнауле в 2023 году

Работать над большинством проектов застройщики начали ещё несколько лет назад

10 января 2023, 07:15, ИА Амител

Лесной квартал / Фото: "Мой дом"

С каждым годом архитектурное «лицо» Барнаула стремительно меняется: на месте аварийных 80-летних домов «вырастают» высотки, в частном секторе — кварталы многоквартирных домов, а поля на окраине города превращаются в жилые массивы. В 2023 году застройщики города планируют начать несколько крупных проектов, которые также повлияют на облик Барнаула. Где они появятся и какими будут — в материале amic.ru.

Небоскрёбы на Речном вокзале

Проект ЖК на Речном вокзале / Фото:

В 2023 году планируют начать строительство 44-этажных небоскрёбов на Речном вокзале. Сейчас компания «ВиСКью», которая и будет возводить ЖК, проводит на участке подготовительные работы. Впереди у девелопера — доработка документации по проекту и получение разрешения на строительство.

Проект ЖК на пл. Баварина, 8, будет состоять из двух 44-этажных башен, объединённых общим стилобатом. В нём разместят коммерческие помещения. Кровлю «пристройки» обещают сделать эксплуатируемой: на ней обустроят детские и спортивные площадки.

В проекте запланированы подземная стоянка и четырёхуровневый гаражный комплекс. На его крыше расположат спортивные площадки для баскетбола, волейбола, тенниса, в зимний период будут заливать ледовый каток. Также застройщик обещает благоустроить набережную.

Проект ЖК впервые показали общественности осенью 2021 года, а в мае 2022-го инвестор приступил к сносу здания речного вокзала. Работы останавливали на несколько месяцев, чтобы спасти популяцию ласточек.

Квартал вместо бараков

Проект ЖК на ул. Чернышевского, 189 / Фото: «Архи Групп»

Четыре многоэтажки начнут возводить в 2023 году в центре Барнаула на месте частного сектора. Дом разместят в квартале в границах ул. Партизанской, пер. Ядринцева, ул. Чернышевского и пер. Революционного. Общая площадь участка — 1,36 га. Здесь будет работать застройщик «Этюд», относящийся к компании «Алгоритм». Ещё в 2020 году инвестор выкупил несколько десятков частных домов, а в ноябре 2021-го приступил к сносу зданий.

Осенью 2022 года девелопер представил на градсовете проект ЖК. Три дома в нём будут 16-этажными, а один — девятиэтажным. Общее количество квартир — 650. Два корпуса построят из кирпича, на первых этажах предусмотрены помещения общественного назначения. Ещё два здания запроектированы по монолитной конструкции с отделкой кирпичом.

Корпуса ЖК объединены общим двором, где располагаются детские, физкультурные и игровые площадки, зоны для отдыха взрослых. Под двором предусмотрен паркинг. Разрешение на строительство ЖК компания получила 29 ноября 2022 года. Согласно документу, возвести дома компания должна до конца декабря 2028 года.

ЖК у администрации

ЖК на ул. Гоголя, 52 / Фото: мастерская

Рядом с мэрией, на месте старой мебельной фабрики, скоро начнут возводить крупный ЖК. Он будет П-образным, состоящим из корпусов по шесть и десять этажей. Дом рассчитан на 207 квартир. Архитекторы запроектировали в ЖК подземный паркинг на 131 машино-место, а на его кровле — озеленённые игровые и спортивные площадки.

Летом 2022 года инвестор получил разрешение на строительство, которое действует до октября 2024 года. Застройщик планировал начать возведение дома в сентябре-октябре, тогда же — открыть продажи жилья. Осенью на участке действительно начались подготовительные работы, но вот квартиры на рынок пока не вышли.

Напомним, что площадку для строительства ЖК начали готовить ещё в 2017 году. Под снос пустили мебельную фабрику, расположенную на участке. Но проект заморозили из-за памятников архитектуры, находящихся рядом. Строительная компания ждала, пока для них выделят охранную зону и обозначат границы для проектируемых зданий.

Лесной квартал

Лесной квартал / Фото:

Недалеко от Барнаульского санатория в текущем году запланировано строительство элитного ЖК. Инвестором проекта выступает компания «Мой дом».

Она намерена возвести пять домов по девять этажей, рассчитанных на 250 квартир. Проектом предусмотрены как пентхаусы, двухуровневые квартиры, так и стандартные одно-, двух- и трёхкомнатные варианты.

В будущем ЖК предусмотрены социально-общественные пространства: частный детский сад, бассейн, бизнес-площадка, ресторан, магазин у дома. Квартал оборудуют паркингом с естественным освещением — одна из стен будет стеклянной. Сдать весь ЖК планируют к концу 2024 года.