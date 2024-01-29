Алтайские студенты-медики рассказали Томенко об успехах в науке и волонтерстве
Глава региона провел встречу с ректором и учащими АГМУ в День студента
29 января 2024, 12:00, ИА Амител
Губернатор Виктор Томенко встретился с ректором и студентами Алтайского государственного медицинского университета. Они обсудили научную и общественную жизнь вуза. Мероприятие прошло 25 января в рамках Дня российского студенчества.
"На многих предприятиях, во многих других сферах, в том числе в сферах образования и здравоохранения, очень нужны молодые специалисты. Поэтому большое количество усилий сейчас и на общероссийском, и на краевом уровне направлено на то, чтобы выпускники были хорошо подготовлены к реальной работе, чтобы их знания и умения были востребованы", – отметил глава региона.
И, конечно, чтобы самые талантливые, лучшие специалисты оставались жить и работать у нас, на Алтае, добавил Томенко.
В 2024 году АГМУ отмечает свой 70-летний юбилей. По словам ректора Ирины Шереметьевой, вуз внес большой вклад в развитие здравоохранения не только региона, но и всей России.
"Все позитивные изменения, произошедшие в нашем университете за последние годы, позволяют говорить о том, что с учетом своей многолетней истории, преемственности традиций, научных школ и поколений, а также современных результатов и достижений в образовательной, научной и клинической деятельности медицинский университет сегодня является лидером во многих направлениях", – сказала Шереметьева.
Подтверждением этому стали презентации студентов и их достижений. Так, председатель Студенческого совета АГМУ Айдар Ербалин рассказал о победах студентов-медиков на всероссийских форумах и конкурсах. А еще поблагодарил Виктора Томенко за именные стипендии и стипендии губернатора Алтайского края.
Председатель Совета научных кружков кафедр НОМУИС АГМУ Денис Калин доложил о научно-исследовательской деятельности молодых ученых и студентов и повышении качества профессиональной подготовки выпускаемых специалистов. О деятельности профсоюза обучающихся АГМУ рассказал его председатель Юрий Оловянников. Диана Горячева подробно рассказала о большой и дружной команде АРО ВОД "Волонтеры-медики". А комиссар СО "Медик" Александр Зальцман затронул работу студенческих отрядов медуниверситета.
15:53:35 29-01-2024
- "Диана Горячева подробно рассказала о большой и дружной команде АРО ВОД "Волонтеры-медики"." ===== Пусть грызут науку, не волонтерством занимаются.Потом это горе медик, посылает в Барнаул с со своим диагнозом, а там говорят, какой это дурак такой диагноз сочинил. Потому что волонтерил не по теме.