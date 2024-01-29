Алтайские студенты-медики рассказали Томенко об успехах в науке и волонтерстве

Глава региона провел встречу с ректором и учащими АГМУ в День студента

29 января 2024, 12:00, ИА Амител

Виктор Томенко в АГМУ / Фото: пресс-служба вуза

Губернатор Виктор Томенко встретился с ректором и студентами Алтайского государственного медицинского университета. Они обсудили научную и общественную жизнь вуза. Мероприятие прошло 25 января в рамках Дня российского студенчества.

"На многих предприятиях, во многих других сферах, в том числе в сферах образования и здравоохранения, очень нужны молодые специалисты. Поэтому большое количество усилий сейчас и на общероссийском, и на краевом уровне направлено на то, чтобы выпускники были хорошо подготовлены к реальной работе, чтобы их знания и умения были востребованы", – отметил глава региона.

И, конечно, чтобы самые талантливые, лучшие специалисты оставались жить и работать у нас, на Алтае, добавил Томенко.

В 2024 году АГМУ отмечает свой 70-летний юбилей. По словам ректора Ирины Шереметьевой, вуз внес большой вклад в развитие здравоохранения не только региона, но и всей России.

"Все позитивные изменения, произошедшие в нашем университете за последние годы, позволяют говорить о том, что с учетом своей многолетней истории, преемственности традиций, научных школ и поколений, а также современных результатов и достижений в образовательной, научной и клинической деятельности медицинский университет сегодня является лидером во многих направлениях", – сказала Шереметьева.

Подтверждением этому стали презентации студентов и их достижений. Так, председатель Студенческого совета АГМУ Айдар Ербалин рассказал о победах студентов-медиков на всероссийских форумах и конкурсах. А еще поблагодарил Виктора Томенко за именные стипендии и стипендии губернатора Алтайского края.

Председатель Совета научных кружков кафедр НОМУИС АГМУ Денис Калин доложил о научно-исследовательской деятельности молодых ученых и студентов и повышении качества профессиональной подготовки выпускаемых специалистов. О деятельности профсоюза обучающихся АГМУ рассказал его председатель Юрий Оловянников. Диана Горячева подробно рассказала о большой и дружной команде АРО ВОД "Волонтеры-медики". А комиссар СО "Медик" Александр Зальцман затронул работу студенческих отрядов медуниверситета.