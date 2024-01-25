Ректор АГМУ поздравила студентов с медалями на первых зимних играх "Большой Алтай"

По словам Ирины Шереметьевой, спорт – это вторая профессия врача

25 января 2024, 14:44, ИА Амител

Встреча с ректором АГМУ / Фото: пресс-служба вуза

Ректор Алтайского государственного медицинского университета Ирина Шереметьева провела встречу со студентками вуза Александрой Ильиной и Вероникой Кротовой. Девушки выступали за сборную России на первых зимних играх "Большой Алтай", которые прошли на горнолыжном курорте "Цзянцзуюньшань" в КНР с 16 по 18 января. И выиграли одну золотую и две бронзовые медали.

Также во встрече приняли участие заведующий кафедрой физической культуры и здорового образа жизни Павел Воронцов и председатель спортивного клуба АМГУ Виктор Эртель, уточнили в пресс-службе учебного заведения.

"Девочки, от себя лично и от всего коллектива АГМУ поздравляю вас с высокими достижениями в таком серьезном международном соревновании, ведь вы представляли и Алтайский край, и Россию на мировой арене. Спорт – это вторая профессия врача, и кому как не нам на своем примере показывать нашим пациентам всю пользу от регулярных занятий и тренировок. Ваши победы ценнее потому, что вы еще на первом курсе, а уже продолжаете славные спортивные традиции нашего вуза, заложенные на заре его создания. Мы очень вами гордимся", – сказала Ирина Шереметьева.

Первокурсница Вероника Кротова поступила в АГМУ на целевую форму обучения. А работать она планирует в родном Павловске. Кстати, в день открытия игр ей исполнилось 18 лет. И она была знаменосцем сборной России.

"Меня переполняло чувство гордости за свою страну, воодушевление и желание побеждать и бороться за самые высокие медали. Участие в таких играх дает мощную мотивацию на будущее, именно поэтому я еще больше убедилась в правильности выбора своей будущей профессии: планирую стать первоклассным хирургом", – рассказала девушка.

Первокурсница Александра Ильина поступила на бюджетную форму обучения. Более того, она, как высокобалльник, получала стипендию ректора АГМУ. Именно она принесла в копилку сборной одно золото и две бронзы.

"Когда мы общались с ребятами из Монголии и Китая и когда они узнавали, что мы студенты-медики, то выражали нам свое восхищение. Особенно китайские спортсмены, которые сказали, что врачи и учителя почитаются превыше всего в Поднебесной", – поделилась Александра.

Ирина Шереметьева уверена, что студентки дадут вузу еще не один повод для гордости. А будущие врачи подарили ректору талисман игр.