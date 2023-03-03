Алтайские студенты назвали зарплату, на которую рассчитывают после окончания учёбы

Также указали, какой для них основной критерий выбора работы

03 марта 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Эксперты "Зарплата.ру" выяснили, на какую зарплату рассчитывают после окончания учёбы студенты из Алтайского края.

"Молодые люди рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей – 28%, от 40 до 60 тысяч рублей – 26%, от 60 до 80 тысяч рублей – 16%, от 80 до 100 тысяч рублей – 19%, от 100 тысяч рублей и выше – 11%", – выяснили аналитики.

Больше всего молодым людям хотелось бы иметь свой бизнес – 26%. На госслужбе хотят трудиться 13% опрошенных , в финансовой сфере – 9%, в сфере искусства и развлечений – 6%, в продажах – 6%, в медицине – 6%, в промышленности – 4%, в образовании – 3%.

Студенты также указали, какой для них основной критерий выбора работы: высокий доход – 77%, карьерные перспективы – 13%, интересная работа, которая не будет угнетать и вызывать стресс, – 5%, работа по специальности – 5%.

Опрос проводили с 20 по 28 февраля среди 1640 россиян в возрасте 18-24 лет, в том числе и из Алтайского края.