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Алтайские студенты назвали зарплату, на которую рассчитывают после окончания учёбы

Также указали, какой для них основной критерий выбора работы

03 марта 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Эксперты "Зарплата.ру" выяснили, на какую зарплату рассчитывают после окончания учёбы студенты из Алтайского края.

"Молодые люди рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей – 28%, от 40 до 60 тысяч рублей – 26%, от 60 до 80 тысяч рублей – 16%, от 80 до 100 тысяч рублей – 19%, от 100 тысяч рублей и выше – 11%", – выяснили аналитики.

Больше всего молодым людям хотелось бы иметь свой бизнес – 26%. На госслужбе хотят трудиться 13% опрошенных , в финансовой сфере – 9%, в сфере искусства и развлечений – 6%, в продажах – 6%, в медицине – 6%, в промышленности – 4%, в образовании – 3%.

Студенты также указали, какой для них основной критерий выбора работы: высокий доход – 77%, карьерные перспективы – 13%, интересная работа, которая не будет угнетать и вызывать стресс, – 5%, работа по специальности – 5%.

Опрос проводили с 20 по 28 февраля среди 1640 россиян в возрасте 18-24 лет, в том числе и из Алтайского края.

Комментарии 16

  • их ждет реальный облом.. по крайней мере 80 %
    03 марта, Гость   Ответить
  • Сказочные герои.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Интересно,на какой уровень образования рассчитывает их работодатель? Вот где эти кривые пересекутся-там и будет зарплата мечтателей.
    03 марта, Гость   Ответить
  • их ждет реальный облом.. по крайней мере 80 % ОНИ ПРОСТО НАЙДУТ ТАКИЕ ЗАРПЛАТЫ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ. У нас родственник сразу после окончания ВУЗа уехал в соседний регион. Зарплату предложили в 2,5 раза выше. Как-то так...(((
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Вопрос даже не в уровне образования, а в желании работать и учиться. Каким бы ни был уровень образования, но на рабочем месте еще нужно учиться и учиться для того, что бы стать специалистом. Ну и, конечно, хотеть работать, а не посиживать штаны. Я уже год не могу найти оператора станков с ЧПУ. Зарплату предлагаю 100 тысяч рублей. Но работник должен не только ставить заготовки на станки, но и чертить и писать программы. Предлагал выпускникам обучение, но не хотят, потому как нужно РАБОТАТЬ, а не сидеть в офисе!
    03 марта, Гость   Ответить
  • Неужели они такие все наивные???
    03 марта, Гость   Ответить
  • Народ уже совсем уже за копейки готов работать.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, оставьте контакты или все это пустые слова
    03 марта, Гость   Ответить
  • учиться и учиться для того, что бы стать специалистом - Учитывая что никто не хочет брать вчерашнего студента, всем нужны люди с стажем, многие так и говорят: я сейчас тебя лет 5 буду тут на работе учить всему, а ты потом станешь классным специалистом и свалишь.
    03 марта, Гость   Ответить
  • До такой зарплаты нужно будет потрудится лет 20.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Сказочные герои" в оригинале- не герои)
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Работаю в CAD/CAM модулях. Токарная, фрезерная, электроэрозионная обработка, Различные системы ЧПУ, детали любой сложности. 100 тыс. никто не предлагает. Как вас найти?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Я уже год не могу найти оператора станков с ЧПУ. Зарплату предлагаю 100 тысяч рублей. Но работник должен не только ставить заготовки на станки, но и чертить и писать программы. Предлагал выпускникам обучение, но не хотят, потому как нужно РАБОТАТЬ, а не сидеть в офисе! 3 часа назад, Гость Ответить---------------- а разве оператор(рабочая профессия) должен уметь что-то помимо "ставить заготовки"? А чертить и писать программы - совсем другая профессия - инженер. то есть вам нужно два в одном: инженер с навыками физической работы. Такое впечатление, что вы не понимаете разницу между интеллектуальным и физическим трудом. Или между разными профессиями. Это всё равно как искать врача с навыками гинеколога и стоматолога одновременно. Тут 100 тыс. не поможет.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Такое впечатление, что вы не понимаете разницу между интеллектуальным и физическим трудом+++++ Такое впечатление, что вы окончили филологический либо филосовский.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, оператор станка с ЧПУ как раз и должен ставить заготовку и уметь управлять этим станком. Всё остальное дело наладчика, программиста и инжинера.
    04 марта, Гость   Ответить
  • нереально. без практики и портфолио, не более 20
    04 марта, Гость   Ответить
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