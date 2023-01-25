В советские годы можно было всего за пару-тройку месяцев накопить на море

25 января 2023, 08:20, Александра Черданцева

Фото: benzoix / Freepik

Что можно купить на стипендию? Оплатить аренду жилья (и ещё останется), за пару-тройку месяцев скопить на море или купить крутые джинсы, когда те были в дефиците. Да ладно, скажете вы, нет же сейчас таких стипендий. И правда, нет. Сейчас средняя стипендия в регионе составляет 2,5 тыс. рублей. Джинсы на них купить можно, а вот на аренду и тем более на море копить придётся долго. Но в разные годы денежное поощрение грызущих гранит науки было очень даже ничего. Во всяком случае, так его вспоминают наши собеседники – депутаты. Причём мы поговорили с избранниками разного возраста.

1966-1971 годы – "Обед за рубль и 10 бутылок водки"

Владимир Козловский / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Владимир Козловский, депутат Алтайского краевого Заксобрания, пенсионер, в 1966-1971 годах учился в Алтайском политехническом институте на специальности "Промышленное и гражданское строительство":

"У меня была стипендия 35 рублей. Хорошая, прожить хватало. В годы моего студенчества обед в столовой вуза стоил 1 рубль, литр бензина – 4 копейки, хлеб – 16 копеек, кило мяса – 2,2 руб., ну и водка – жидкий рубль – 3,12 рубля за бутылку. Так что прожить можно было, не голодали. Тем не менее многие подрабатывали. Например, ещё на первом курсе меня на месяц отправили на строительство корчинского элеватора. За месяц заработал что-то около 170-180 рублей, представляете. А ещё мы с однокурсниками играли на музыкальных инструментах, за вечер по червонцу получали.

Сейчас, я считаю, стипендия должна быть не менее 15 тысяч рублей, чтобы молодые жили, а не выживали. Этими двумя-тремя тысячами мы просто гробим студентов".

1977-1981 годы – "Можно было снять квартиру"

Галина Буевич / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Галина Буевич, ректор Алтайского государственного института культуры, председатель Барнаульской гордумы, в 1977-1981 годах училась в родном АГИК по специальности "Библиотековедение и библиография":

"В те годы обычная стипендия была 40 рублей, повышенная – 45. У меня в разное время была и та, и другая. Средняя зарплата была около 80 рублей. Как видите, стипендия была очень неплохая. На неё можно было квартиру снимать, что-то около 25 рублей в месяц тогда это было. Я была иногородним студентом, но в общежитии не жила, вместе ещё с тремя девушками мы снимали квартиру. На оставшиеся деньги я питалась (хотя, конечно, и родители очень помогали с едой, передавали продукты), ходила в кино и театр, на косметику хватало и другие мелкие бытовые нужды. Многие на летнюю стипендию могли съездить отдохнуть. Я так один раз ездила с друзьями, а ещё в Санкт-Петербург – на отложенные за несколько месяцев деньги и родители немного добавили.

Конечно, материальная поддержка студентов очень важна. Должна быть чёткая госполитика в этом вопросе. Базовый уровень стипендии давно требует индексации".

Галина Буевич также рассказала, что в АГИК средняя стипендия сейчас составляет 4 тыс. рублей. Есть социальная, есть доплаты за отличную учёбу, научную и творческую работу. У некоторых ежемесячная выплата можно достигать 14 тысяч рублей. Кроме того, каждый студент имеет возможность четыре раза в год обратиться в вуз за материальной поддержкой, например, на лечение. Институт также поможет при свадьбе, рождении детей или смерти родителя.

1983-1987 годы – "Купил джинсы. Это было безумно круто"

Алексей Скосырский / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алексей Скосырский, депутат БГД, индивидуальный предприниматель, в 1983-1987 годах учился в алтайском "Политехе" на строительно-технологическом факультете:

"Я тогда жил с родителями, так что тратить стипендию на еду и жильё мне не приходилось. А была она тогда 40 рублей при средней зарплате 120 рублей. Помню, что хорошие болгарские сигареты тогда стоили 35 копеек, литр пива – 32 копейки, комплексный обед – 60 копеек, проезд в трамвае – 3 копейки, а в автобусе – 5 копеек. И джинсы, крутые джинсы на барахолке – 150 рублей. Я такие себе купил на четыре стипендии. Это было безумно круто. Вообще, по ощущениям, у нас была намного выше стипендия, чем сейчас у ребят. Да, они могут купить себе джинсы и за месяц, но это уже совсем не те джинсы".

1991-1997 годы – "Стипендию задерживали по несколько месяцев"

Елена Азарова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Елена Азарова, главный врач барнаульской поликлиники № 1, депутат БГД, училась в 1991-1997 годах в Алтайском государственном медицинском университете по специальности "Лечебное дело":

"Когда я поступила, случился августовский путч, а потом и распад СССР. Сложные были годы, на первом-втором курсе стипендию не платили по несколько месяцев. Тогда она была около 1,2 тыс. рублей. Я – городская, мне не надо было снимать жильё или жить в общежитии. Так что тратила на перекусить, кино, театр. Ничего крупного на эти деньги купить было нельзя, да и копить особенно нечего. Помню, купила книгу за 780 рублей – "Диагностический справочник терапевта", до сих это одна из моих главных настольных книг.

На годы моего студенчества пришлись и тысячи с миллионами вместо рублей, сразу после вуза случилась деноминация – непростые были времена для студентов, да и для всех остальных".

2004-2008 годы – "Купила билет на Стаса Михайлова"

Евгения Боровикова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Евгения Боровикова, депутат АКЗС, секретарь Бюро регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду", в 2004-2008 годах училась в АлтГУ на факультете политических наук:

"Первые два года я училась платно, потом за отличные оценки меня перевели на бюджет. Стипендию получала повышенную – 1890 рублей, обычная тогда была 1059. А ещё у меня была социальная стипендия – 2000 рублей раз в квартал. И когда я стала её получать, на первую выплату купила билет на Стаса Михайлова в первом ряду.

Но вообще стипендия была ни о чём, поэтому я, чтобы не брать у родителей денег, работала в студенческие годы на двух работах. После пар – в букмекерской конторе за 15 тыс. рублей, а по выходным – оператором-кассиром в фотостудии за 7 тысяч. Снимала квартиру за 7 тыс. и на жизнь вполне хватало".

2010-2021 годы – "Мне хватало"

Анна Ведлер / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Анна Ведлер, депутат АКЗС, один из создателей движения "Волонтёры-медики" в Алтайском крае, в 2010-2016 годах училась в АГМУ на "Лечебном деле", затем до 2018-го проходила ординатуру, до 2021-го – аспирантуру. В 2013-2016 годах училась в АГУ по специальности "Менеджмент".

"Честно говоря, уже и не помню, сколько у меня была стипендия в самом начале обучения. Но один год я её вообще откладывала, чтобы отучиться на права.

А в последние два года в меде получала повышенную – 10 тысяч рублей. Мне её начислили за научную деятельность. Это было неожиданно, я даже не знала, что такое бывает. И очень приятно, ведь я стала брать у родителей меньше денег. Затем стала получать президентскую стипендию – тоже около 10 тысяч рублей. Я не шиковала, у меня были скромные потребности – еда, проезд, так что на всё хватало. Но мне было где жить".