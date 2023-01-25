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"Я жировал". Алтайские депутаты рассказали, какую стипендию получали и на что тратили

В советские годы можно было всего за пару-тройку месяцев накопить на море

25 января 2023, 08:20, Александра Черданцева

Фото: benzoix / Freepik
Фото: benzoix / Freepik

Что можно купить на стипендию? Оплатить аренду жилья (и ещё останется), за пару-тройку месяцев скопить на море или купить крутые джинсы, когда те были в дефиците. Да ладно, скажете вы, нет же сейчас таких стипендий. И правда, нет. Сейчас средняя стипендия в регионе составляет 2,5 тыс. рублей. Джинсы на них купить можно, а вот на аренду и тем более на море копить придётся долго. Но в разные годы денежное поощрение грызущих гранит науки было очень даже ничего. Во всяком случае, так его вспоминают наши собеседники – депутаты. Причём мы поговорили с избранниками разного возраста.

1966-1971 годы – "Обед за рубль и 10 бутылок водки"

 

Владимир Козловский / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Владимир Козловский, депутат Алтайского краевого Заксобрания, пенсионер, в 1966-1971 годах учился в Алтайском политехническом институте на специальности "Промышленное и гражданское строительство":

"У меня была стипендия 35 рублей. Хорошая, прожить хватало. В годы моего студенчества обед в столовой вуза стоил 1 рубль, литр бензина – 4 копейки, хлеб – 16 копеек, кило мяса – 2,2 руб., ну и водка – жидкий рубль – 3,12 рубля за бутылку. Так что прожить можно было, не голодали. Тем не менее многие подрабатывали. Например, ещё на первом курсе меня на месяц отправили на строительство корчинского элеватора. За месяц заработал что-то около 170-180 рублей, представляете. А ещё мы с однокурсниками играли на музыкальных инструментах, за вечер по червонцу получали.

Сейчас, я считаю, стипендия должна быть не менее 15 тысяч рублей, чтобы молодые жили, а не выживали. Этими двумя-тремя тысячами мы просто гробим студентов".

1977-1981 годы – "Можно было снять квартиру"

Галина Буевич / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Галина Буевич, ректор Алтайского государственного института культуры, председатель Барнаульской гордумы, в 1977-1981 годах училась в родном АГИК по специальности "Библиотековедение и библиография":

"В те годы обычная стипендия была 40 рублей, повышенная – 45. У меня в разное время была и та, и другая. Средняя зарплата была около 80 рублей. Как видите, стипендия была очень неплохая. На неё можно было квартиру снимать, что-то около 25 рублей в месяц тогда это было. Я была иногородним студентом, но в общежитии не жила, вместе ещё с тремя девушками мы снимали квартиру. На оставшиеся деньги я питалась (хотя, конечно, и родители очень помогали с едой, передавали продукты), ходила в кино и театр, на косметику хватало и другие мелкие бытовые нужды. Многие на летнюю стипендию могли съездить отдохнуть. Я так один раз ездила с друзьями, а ещё в Санкт-Петербург – на отложенные за несколько месяцев деньги и родители немного добавили.

Конечно, материальная поддержка студентов очень важна. Должна быть чёткая госполитика в этом вопросе. Базовый уровень стипендии давно требует индексации".

Галина Буевич также рассказала, что в АГИК средняя стипендия сейчас составляет 4 тыс. рублей. Есть социальная, есть доплаты за отличную учёбу, научную и творческую работу. У некоторых ежемесячная выплата можно достигать 14 тысяч рублей. Кроме того, каждый студент имеет возможность четыре раза в год обратиться в вуз за материальной поддержкой, например, на лечение. Институт также поможет при свадьбе, рождении детей или смерти родителя.

1983-1987 годы – "Купил джинсы. Это было безумно круто"

Алексей Скосырский / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алексей Скосырский, депутат БГД, индивидуальный предприниматель, в 1983-1987 годах учился в алтайском "Политехе" на строительно-технологическом факультете:

"Я тогда жил с родителями, так что тратить стипендию на еду и жильё мне не приходилось. А была она тогда 40 рублей при средней зарплате 120 рублей. Помню, что хорошие болгарские сигареты тогда стоили 35 копеек, литр пива – 32 копейки, комплексный обед – 60 копеек, проезд в трамвае – 3 копейки, а в автобусе – 5 копеек. И джинсы, крутые джинсы на барахолке – 150 рублей. Я такие себе купил на четыре стипендии. Это было безумно круто. Вообще, по ощущениям, у нас была намного выше стипендия, чем сейчас у ребят. Да, они могут купить себе джинсы и за месяц, но это уже совсем не те джинсы".

1991-1997 годы – "Стипендию задерживали по несколько месяцев"

Елена Азарова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Елена Азарова, главный врач барнаульской поликлиники № 1, депутат БГД, училась в 1991-1997 годах в Алтайском государственном медицинском университете по специальности "Лечебное дело":

"Когда я поступила, случился августовский путч, а потом и распад СССР. Сложные были годы, на первом-втором курсе стипендию не платили по несколько месяцев. Тогда она была около 1,2 тыс. рублей. Я – городская, мне не надо было снимать жильё или жить в общежитии. Так что тратила на перекусить, кино, театр. Ничего крупного на эти деньги купить было нельзя, да и копить особенно нечего. Помню, купила книгу за 780 рублей – "Диагностический справочник терапевта", до сих это одна из моих главных настольных книг.

На годы моего студенчества пришлись и тысячи с миллионами вместо рублей, сразу после вуза случилась деноминация – непростые были времена для студентов, да и для всех остальных".

2004-2008 годы – "Купила билет на Стаса Михайлова"

Евгения Боровикова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Евгения Боровикова, депутат АКЗС, секретарь Бюро регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду", в 2004-2008 годах училась в АлтГУ на факультете политических наук:

"Первые два года я училась платно, потом за отличные оценки меня перевели на бюджет. Стипендию получала повышенную – 1890 рублей, обычная тогда была 1059. А ещё у меня была социальная стипендия – 2000 рублей раз в квартал. И когда я стала её получать, на первую выплату купила билет на Стаса Михайлова в первом ряду. 

Но вообще стипендия была ни о чём, поэтому я, чтобы не брать у родителей денег, работала в студенческие годы на двух работах. После пар – в букмекерской конторе за 15 тыс. рублей, а по выходным – оператором-кассиром в фотостудии за 7 тысяч. Снимала квартиру за 7 тыс. и на жизнь вполне хватало".

2010-2021 годы – "Мне хватало"

Анна Ведлер / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Анна Ведлер, депутат АКЗС, один из создателей движения "Волонтёры-медики" в Алтайском крае, в 2010-2016 годах училась в АГМУ на "Лечебном деле", затем до 2018-го проходила ординатуру, до 2021-го – аспирантуру. В 2013-2016 годах училась в АГУ по специальности "Менеджмент".

"Честно говоря, уже и не помню, сколько у меня была стипендия в самом начале обучения. Но один год я её вообще откладывала, чтобы отучиться на права.

А в последние два года в меде получала повышенную – 10 тысяч рублей. Мне её начислили за научную деятельность. Это было неожиданно, я даже не знала, что такое бывает. И очень приятно, ведь я стала брать у родителей меньше денег. Затем стала получать президентскую стипендию – тоже около 10 тысяч рублей. Я не шиковала, у меня были скромные потребности – еда, проезд, так что на всё хватало. Но мне было где жить".    

 

Комментарии 52

  • Жил я в общаге на 45 рублей+ родители немного подбрасывали+ жратва из деревни- так что знаю я их "скопил на поездку на море"! В будущем депутаты тоже будут рассказывать,что 2022 году скопили стипендию на поездку за границу.
    25 января, Гость   Ответить
  • 1997-2002. Стипендии хватало ровно на половину аренды квартиры в Рубцовске. Жила с подругой. Мы с двух стипендий оплачивали квартиру. А кормили нас родители
    25 января, Гость   Ответить
  • Когда мне рассказывают про изобилие в СССР, мне смешно. Я 1972 года рождения. Естественно, про 60-е ничего не скажу. Но конец 70 и все 80-е я застал воочию. Ну нафиг мне рассказывать про изобилие, когда я помню очереди в три кольца, когда в овощной на Ленинском, там сейчас какая то аптека, это рядом с Медом, привозили зеленые бананы раз в году. Когда в кооперативном напротив овощного продавали только жирную колбасу (с глазками), докторской или краковской в Барнауле не было в принципе. Сосисок, сарделек также не было. Конфеты - максимум карамельки «дунькина радость». Шоколад в продаже отсутствовал как класс. Молоко в протекающих треугольных пакетах было. Квас в бочках. А чтобы мясо купить - езжай на Новый рынок или Старый базар, и там покупай по цене частника. Курятина, продававшаяся в магазине, была похожа на голубей что массой, что синим цветом. Я могу многое напомнить тем, кто забыл.
    25 января, Гость   Ответить
  • Ох и мрачные были те советские годы.Никакой узаконенной эксплуатации человека человеком...
    25 января, Гость   Ответить
  • Никакой узаконенной эксплуатации человека человеком... ***** А тебя сейчас кто то эксплуатирует? Странно. Обычно вы сами ходите на работу устраиваться, никого под дулом пистолета еще не приводили.
    25 января, Гость   Ответить
  • И джинсы, крутые джинсы на барахолке – 150 рублей.------------------------Врешь, за 150 в те годы только чмошные джинсы, нормальные в Москве стоили 250 руб, а в Барнауле 300-400.
    25 января, Гость   Ответить
  • А тебя сейчас кто то эксплуатирует? - человек явно не читал "Капитал" Маркса и ничего не знает про эксплуатацию, прибавочную стоимость и прочие премудрости грабежа работника хозяином-капиталистом.
    25 января, Гость   Ответить
  • Шоколад в продаже отсутствовал как класс.*********** А сладкая плитка "Пальма"? ))) Сарказм, если что.
    25 января, Гость   Ответить
  • Я могу многое напомнить тем, кто забыл." Была колбаса,не лукавьте. Но только в коопторге по 5 рублей. А вот по 2,20-не сыщешь!
    25 января, Гость   Ответить
  • Когда мне рассказывают про изобилие в СССР, мне смешно. Я 1972 года рождения - знаете, я тут как-то написала вот про это вот все. Так меня во вранье обвинили) Про очереди за маслом в Сотом, куда надо было с утра записываться, например. Или что мясо было или на базаре, или в коопторге, все. Или про синих кур с лапами и головами - когда, чтобы убрать с них остатки перьев, надо было снимать рассекатель с газовой конфорки и обжигать их))) Не, говорят, врешь. Все было зашибись при СССРе, мы точно знаем.
    25 января, Гость   Ответить
  • человек явно не читал "Капитал" Маркса и ничего не знает про эксплуатацию, прибавочную стоимость и прочие премудрости грабежа работника хозяином-капиталистом. ***** Я прекрасно осведомлен о теории марксизма. Мне преподавали, если что. Причём в те годы, когда это было мейнстримом. Просто вы увиливаете от того факта, что подавляющее большинство может стать сами своими работодателями. Но предпочитают сторонних дядей и тетей. Ибо это проще. А теорию можно подводить любую. Человек либо зарабатывает, либо получает зарплату. Разницу понимаете? Так вот: получать зарплату - гораздо легче. Поэтому 95% населения так и поступает. А вы и дальше рассказывайте сказки про эксплуатацию. Как будто в Союзе ССР всем платили заработанное) Вы производили на 1000, а вам платили 150. Вы производили на 100, а вам платили на 150. Вот и весь смысл вашего строя. Не надо морализаторства, только цифры и факты)
    25 января, Гость   Ответить
  • А сладкая плитка "Пальма"? ))) **** Сладкая плитка Пальма - это пропуск к детскому стоматологу. Это даже не продукт был. Это эрзац.
    25 января, Гость   Ответить
  • Была колбаса,не лукавьте. Но только в коопторге по 5 рублей. А вот по 2,20-не сыщешь ***** Вот скажите - зачем мне врать? Я что, от этого денег заработаю? Известность? Так тут все анонимы, причем бесплатные. Самоутвердиться? Да я вас не знаю, как и вы меня. И надеюсь мы с вами никогда не встретимся. Я озвучиваю только то, что видел своими глазами. Не было в Коопторге докторской колбасы, не было копченой. Продавали «любительскую» по 2 рубля с копейками. Это такая со вставками жира. Заворачивали в простую серую бумагу. Кстати, и цветом колбаса была под стать бумаге. Сейчас бы ее назвали крафтовой)
    25 января, Гость   Ответить
  • Как ни странно, но Барнаул всегда был нищим, голодным городом... Всегда, везде очереди.. Ни шмоток хороших, ни продуктов.. И пожрать негде было, крайне мало было по городу общепита..
    25 января, Гость   Ответить
  • Кстати, и цветом колбаса была под стать бумаге. Сейчас бы ее назвали крафтовой - это потому, что в ней не было пальмового масла, усилителей вкуса, канцерогенов, красителей, которые вы едите сейчас.
    25 января, Гость   Ответить
  • Вы производили на 1000, а вам платили 150 - а на остальное вам давали бесплатные квартиры, бесплатную медицину (очень хорошую, кстати), бесплатное обучение (тоже гораздо лучше, чем нынешнее ЕГЭшное), пенсии, пости равные вашей зарплате (нынче такие только депутаты получают). Про плановое ведение хозяйства (к которому многие страны стали переходить после развала СССР) вы наверное не слышали.
    25 января, Гость   Ответить
  • Вот скажите - зачем мне врать? " Не знаю? Вы говорите,что колбаса была по 2 рубля- я её не встречал. А вот краковская,докторская- на Старом Базаре (левое крыло,за поворотом) по 5 точно была!!!! Брал с получки.
    25 января, Гость   Ответить
  • Как ни странно, но Барнаул всегда был нищим, голодным городом... Всегда, везде очереди.. Ни шмоток хороших, ни продуктов.. И пожрать негде было, крайне мало было по городу общепита.. ***** Соглашусь с вами. Одеться можно было только на барахолке. Я застал эту тематику когда она располагалась на Малахова) джинсы, кроссовки - только там, в городских магазинах категорически не было ничего пристойного. Либо привозили из командировок или турпоездок. У меня первые кроссовки Ромика так появились) а насчёт поесть… Помню мы семьей в Центральный ходили, там были бутерброды с икрой - одна сторона красная икра, другая - черная. Из фастфуд-фуда было несколько мест) пельменная в Сотом, блинная на Октябрьской, беляши на площадке перед ЦУМом) такие тетки были с нарукавниками) беляши продавали из баков, к беляшу прилагалась полоска бумаги - типа руки не замарать) ну а чего говорить, если ни салфеток, ни туалетной бумаги не было. В туалетах были нарезанные газеты) Чесслово)
    25 января, Гость   Ответить
  • это потому, что в ней не было пальмового масла, усилителей вкуса, канцерогенов, красителей, которые вы едите сейчас ***** Вот только этого не надо… Если вы привыкли покупать продукты в желто-зеленой сети магазинов, где девиз про плати и живи, то это вовсе не означает, что все там отовариваются) я, как минимум, вам три места порекомендую по колбасе) Честно) первая - Брюкке, немецкий НО возле Славгородского района) второй хаб - магазины белорусских товаров. Минимум три в городе знаю. Третья сеть - алейский мясокомбинат, у них своя сеть фирменных магазинов. Мне за рекламу никто не платит, я это по своему вкусу выбрал. Естественно, там дороже, чем в привычном вам магазине. Но давайте так, настоящая хорошая икра - дорогая. А желатин со вкусом рыбы, похожий на икру - 100 рублей. Аналогия вам понятна?
    25 января, Гость   Ответить
  • человек явно не читал "Капитал" Маркса - Это тот графоман который жил на деньги капиталиста Энгельса, который эксплуатировал своих рабочих и грабил их? Или другой?
    25 января, Гость   Ответить
  • и цветом колбаса была------- будете дома, проведите эксперимент. возьмите кусок сырого мяса и сфотографируйте его. потом сварите этот кусок и так же сфотографируйте. и сравните две фотографии.
    25 января, Гость   Ответить
  • а на остальное вам давали бесплатные квартиры, бесплатную медицину (очень хорошую, кстати), ----- Дядя, не бывает и быть не может ничего бесплатного, свои бесплатные квартиры вы получали с недоплаченного вам. Через 10 лет. И не забываем говорить спасибо Борису Николаевичу Ельцину, ведь это он раздал вам "ваши" "бесплатные квартиры" в СОБСТВЕННОСТЬ! Ну а про медицину ты хорошо насмешнил!))
    25 января, Гость   Ответить
  • а на остальное вам давали бесплатные квартиры, бесплатную медицину (очень хорошую, кстати), бесплатное обучение (тоже гораздо лучше, чем нынешнее ЕГЭшное) **** Ок, давайте поговорим) Бесплатной квартиры моей семье не досталось. Более 20 лет были в очереди. Причем наш дом был признан местным районным исполкомом как аварийный. Якобы бесплатная медицина была. Дикие очереди в поликлиниках. Лечь в больницу только по предварительной записи. И конечно же, обязательные конфеты и Белый аист врачам, без этого никогда не обходилось. А ни конфеты, ни коньяк в простой продаже не были - их нужно было вначале «достать». Ну, то есть купить с переплатой. Обучение и сейчас бесплатное, что в школе, что в ВУЗах. Просто пример приведу - в этом году у двоих моих знакомых дети поступали. Поступили не в местные заведения а в федеральные. Не, не в Москве) на бюджетные места. Плюс стипендии им платят. Пенсии? Это те в 120 рублей, что платили в Союзе? Нет. Спасибо, но не надо мне такого. Все ваши аргументы - пыль и дань своему прошлому. Я одно отмечу, что точно было лучше, чем сейчас - чувство уверенности в завтрашнем дне. Ты точно знал, что ты не пропадешь)
    25 января, Гость   Ответить
  • Ах какой был тогда вкусный хлеб...из канадской пшеницы.
    25 января, Гость   Ответить
  • будете дома, проведите эксперимент. возьмите кусок сырого мяса и сфотографируйте **** Мясо должно быть розовым, а не серым. И не надо мне чушь плести про натуральный цвет. Если вы не помните, то я напомню - это колбасу население называло картонным или бумажным, кому как нравилось. Справедливо считалось, что вместо части мяса туда пихали что попало. Ну, чтобы мясо украсть)
    25 января, Гость   Ответить
  • Мясо должно быть розовым, а не серым-------- не прячьтесь за словоблудием, а просто сварите мясо. до готовности
    25 января, Гость   Ответить
  • не прячьтесь за словоблудием, а просто сварите мясо. до готовности ***** Да не стану я с вами кусаться) считаете советскую колбасу образцовой - считайте так. Я, как человек, который и тогда что-то ел и сейчас, говорю вам - сейчас есть более качественная колбаса, чем при Союзе. Да, более дорогая, но более качественная и более натуральная.
    25 января, Гость   Ответить
  • а просто сварите мясо. до готовности***** Это нереально по одной из двух причин. 1 - У него лапки. 2 - У него нет мяса и ест он одну траву.
    25 января, Гость   Ответить
  • Более 20 лет были в очереди. ------- ну наверное работали или не там или так себе. моей семье после однушки трешку в новостройке выдали.
    25 января, Гость   Ответить
  • и более натуральная.------- бггг. даже брюкковская колбаса сейчас - это слабое подобие ее же двадцать лет назад.
    25 января, Гость   Ответить
  • но более качественная и более натуральная. ------ т.е. вы считаете, что натуральный цвет вареного мяса розовый? о майн гот...
    25 января, Гость   Ответить
  • Это нереально по одной из двух причин. 1 - У него лапки. 2 - У него нет мяса и ест он одну траву ***** А вы участник битвы экстрасенсов? И умеете по сообщениям в интернете ставить диагноз? Или вы просто хотели сделать гадость в мой адрес? Честно говоря мне вообще поровну на ваше мнение. Вот прям с эйфелЕвой башни на.рать. Лапки - это у тех, кто совковую колбасу считает образцом. А траву, вообще то, не едят. Хотя вам эта инфа не за чем.
    25 января, Гость   Ответить
  • бггг. даже брюкковская колбаса сейчас - это слабое подобие ее же двадцать лет назад. **** Использование «бггг» наиболее полно раскрыло все ваши качества. Мне с вами не интересно общаться. Идите в пивную, там ваша аудитория.
    25 января, Гость   Ответить
  • Ах какой вкусной была тогда Докторская колбаса....рецепт которой, привёз тогда Микоян из США. М? Помните? А мороженое то какое было...рецепт и оборудование которого Микоян привёз из США!! Ммммм, закачаешься! А микояновские котлеты(эрзац гамбургеры) помните!? Воистину великая держава!! Ну что, год блесс Америка!!!???
    25 января, Гость   Ответить
  • т.е. вы считаете, что натуральный цвет вареного мяса розовый? о майн гот... **** О) да у нас тут типа немец) entschuldigen Sie bitte) где вы про вареное мясо прочитали? Вы вообще русским языком владеете? Прочитайте комментарий еще раз.
    25 января, Гость   Ответить
  • Мне с вами не интересно общаться. Идите в пивную, там ваша аудитория.------ не пью я. от слова совсем. так что продолжайте наслаждаться розовым натуральным. можете даже в пивняк ее с собой брать. авось не выгонят за то, что со своим
    25 января, Гость   Ответить
  • где вы про вареное мясо прочитали?------- а. ну конечно. половина комментариев про колбасу любительскую и докторскую просто так были? это же не вареные колбасы да? это же сырокопченые. как я мог забыть. так что прочитайте все комментарии еще раз.
    25 января, Гость   Ответить
  • Ну что, год блесс Америка!!!??? ***** Я не знаю что Микоян привез из Америки, я у него прислугой не трудился. Видимо у вас такой опыт есть. Что-ж, каждому свое. Докторскую колбасу видел еще в издании под названием «книга о вкусной и здоровой пище» 1953 года. Котлет там не видел. А вот советское мороженое было действительно неплохим.
    25 января, Гость   Ответить
  • А мяса тиграм не докладывают.. Времена всегда были и будут одинаковыми . В те времена меньше было заинтересованных , а сейчас дворник и тот норовит свою пошлину получить. А продуты в частности хлеб и колбасу можно было есть.
    25 января, Гость   Ответить
  • не пью я. от слова совсем ***** А вам бы помогло. Вам вообще мало что поможет, но алкоголь может немного вам отдохнуть от себя же. Такой вы душный человек…
    25 января, Гость   Ответить
  • а. ну конечно. половина комментариев про колбасу любительскую и докторскую просто так были? ***** Любительская была ужасная что на вид, что на вкус. Вы удивитесь, но докторская так, почему-то, не выглядела. Ваши эзерцисы с варением мяса мне глубоко поровну. Я вам утверждаю, что хорошая колбаса не должна так выглядеть, как выглядела любительская в кооперашке на Ленина 45 в сАвецкие времена.
    25 января, Гость   Ответить
  • а кто-то и не получал стипендий
    25 января, Гость   Ответить
  • Ох ты и бгг-ы тут ,зря вы отказываетесь от спиртного. действительно может вам стало бы легче общаться с людьми. Пропала бы у вас, поцелованного в по.у, злость на тех кто не из центру.
    25 января, Гость   Ответить
  • а на остальное вам давали бесплатные квартиры - а если бы людям платили столько, сколько они зарабатывают, то они бы сами решали, куда им потратить деньги. На квартиру, на поездки или на машину. Например. А квартиры так и так доставались не всем) " бесплатную медицину (очень хорошую, кстати)" - а-а-а... Это пять! С плюсом! Последствия советской стоматологии я разгребаю всю свою жизнь. Ну и плюсом - до сих пор мне у стоматолога некомфортно, потому что когда тебе в детстве нервы удаляют наживую, то потом сложно привыкнуть к тому, что в кресле обычно не больно(
    25 января, Гость   Ответить
  • Я не знаю что Микоян привез из Америки, я у него прислугой не трудился. Видимо у вас такой опыт есть. Что-ж, каждому свое. ----------- Ваш IQ: 15. Уровень: коммунист.
    25 января, Гость   Ответить
  • Ваш IQ: 15. Уровень: коммунист. **** Как хорошо устроен ваш вестибулярный аппарат) и ай-кью собеседника определяет и политические предпочтения. Вам бы еще консервы вертеть на заводе, сниматься в порно, и лекции студентам читать. Вы одинаково все «умеете». Вам самому, такому универсальному супермену, не скучно на планете Земля? Аааааааааа) так вы просто дебилоид) ну, тогда больше к вам вопросов не будет. Даже не отвлекайте свое рассеянное неосознанное.
    25 января, Гость   Ответить
  • Как хорошо устроен ваш вестибулярный аппарат) ---- Ты не знаешь истории страны и в частности такого выдающегося человека, как Анастас Микоян, который очень много сделал, для горячо тобой любимого СССР. Ты русофоб и антисоветчк. Либо просто со справкой. Начал мне лепить какую то чушь про: не знаю Микояна, про прислугу какуюто..? Ты нормальный, нет?
    25 января, Гость   Ответить
  • Ты нормальный, нет? **** Отвечать вам? Да ну на … Даже не стану)
    25 января, Гость   Ответить
  • Тут вся дискуссия пришла к личности Анастаса Микояна и его роли в жизни СССР. Мне такая дискуссия явно претит. Даже мараться не стану общением с адептами кавказских деятелей времён советской власти. Если что-то по существу возразить будет - вэлкам. Если опять перепиливать опилки, то нет, просто мимо.
    25 января, Гость   Ответить
  • Даже мараться не стану общением с адептами кавказских деятелей времён советской власти. ----- А вот и нацисты подъехали..
    25 января, Гость   Ответить
  • Лично я помню,как будучи ребенком лет 11,стояла с мамой в очередях. В основном,в уже упомянутом Коопторге на Ленина,45, чтоб больше купить,т.к. порой продавали по 0,5кг сосисок в 1 руки или в одни руки 1 штуку чего-либо. Если могли, с нами стояли в очереди еще старшая сестра и отец. Ох эти очереди..как тоскливо мне в них было. Причем везде,даже за квасом, они были. И да, советская медицина,опять очереди по несколько часов в поликлиннике,на массаж не попасть,..стоматология-вечный страх,который прошел лет к 35, часть зубов просто пришлось удалять,благодаря тому лечению,железным пломбам..Я рада,что сейчас могу заплатить и сделать хорошо и не больно. И что могу купить(если заработаю)ту квартиру,которую хочу, а не ту хрущевку двушку,которую родителям дали на заводе и мы жили там вшестером... Причем родители передовики и прочее...Ладно,хорошее тоже было))
    25 января, Гость   Ответить
  • Я 1978 года рождения. В 1989 году моему отцу дали 3-х комнатную квартиру по ул. Попова 186, я ходил в абсолютно новую 121 школу. И почти каждый день (!), по дороге в художественную школу, я заходил в магазин "Барнаул" (это напротив, на Павловском тракте был) и покупал там колбасу с названием Останкинская. Никаких очередей не было. Стоила она не дорого. Не помню, чтобы были какие-то проблемы с деньгами из-за нее (родители работали на Геофизике и в Трансмаше, давали мне в день рубль). Причем были еще другие колбасы - с кусочками сала, они мне не нравились. Рядом был магазин "ПТИЦА" с синюшними курицами и утками. Я не помню чтобы стоял там в очередях, утки эти мне поперек горла вставали - ели их постоянно, причем готовили в чугунной утятнице.
    25 января, Гость   Ответить
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