Алтайские студенты рассказали, какой бизнес хотели бы организовать

Многие стартапы учащихся уже практически вышли на рынок

27 января 2025, 08:00, ИА Амител

Калькулятор / Фото: unsplash.com / charlesdeluvio

25 января в России отметили День студента – праздник тех, кто обучается в вузах, институтах, колледжах. Они хотят строить будущее и зарабатывать деньги, но пока только мечтают об успешной карьере и экспериментируют с научными разработками, которые могут стать основой для нового и креативного бизнеса. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул пообщалась со студентами АлтГУ, чтобы узнать, что зреет в их головах и каких стартапов стоит ждать в регионе в ближайшем будущем.

Так, студент Павел Власов, обучающийся по направлению медиакоммуникаций, признался, что его привлекает бизнес в сфере развлечений. Однако больше всего он хотел бы открыть свой ресторан.

Учащийся колледжа АГУ Станислав Башкирцев считает, что самый перспективный – это фотобизнес. Он отметил, что деньги можно извлекать как из арендованной фотостудии, так и из самой фотосессии.

"Ну и, конечно, в будущем было бы классно самому попробовать связать свою жизнь с таким бизнесом", – добавил он.

Студент Института математики и информтехнологий признался, что для него максимально привлекательный бизнес – в области образования. Студентка второго курса направления "Экономическая безопасность" Международного института экономики, менеджмента и информационных систем Виктория Кривошеина считает, что выгодной будет сфера медиа.

"В будущем я бы закупила необычное, дорогостоящее в большинстве случаев оборудование, которое потом бы сдавала для различных видео- и фотопроектов", – добавила она.

Ксения Щукина из Института гуманитарных наук интересуется сферой туризма. В будущем она бы хотела открыть свое турагентство.

Отметим, что многие стартапы алтайских студентов уже практически вышли на рынок. Например, пять из них попали в тысячу лучших, выбранных Минобром по всей стране. Это проекты шитья из органических тканей, машины для удаления сорняков, установки для выращивания микрозелени, аппарат для виноделия и даже онлайн-программа, в которой пользователи могут наблюдать за самочувствием живой молочной козы в условиях реального времени. Молодые стартаперы получили возможность заявить о себе перед инвесторами и промышленными партнерами, а значит, и большие шансы на запуск своего дела.