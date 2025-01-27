Алтайские студенты рассказали, какой бизнес хотели бы организовать
Многие стартапы учащихся уже практически вышли на рынок
27 января 2025, 08:00, ИА Амител
25 января в России отметили День студента – праздник тех, кто обучается в вузах, институтах, колледжах. Они хотят строить будущее и зарабатывать деньги, но пока только мечтают об успешной карьере и экспериментируют с научными разработками, которые могут стать основой для нового и креативного бизнеса. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул пообщалась со студентами АлтГУ, чтобы узнать, что зреет в их головах и каких стартапов стоит ждать в регионе в ближайшем будущем.
Так, студент Павел Власов, обучающийся по направлению медиакоммуникаций, признался, что его привлекает бизнес в сфере развлечений. Однако больше всего он хотел бы открыть свой ресторан.
Учащийся колледжа АГУ Станислав Башкирцев считает, что самый перспективный – это фотобизнес. Он отметил, что деньги можно извлекать как из арендованной фотостудии, так и из самой фотосессии.
"Ну и, конечно, в будущем было бы классно самому попробовать связать свою жизнь с таким бизнесом", – добавил он.
Студент Института математики и информтехнологий признался, что для него максимально привлекательный бизнес – в области образования. Студентка второго курса направления "Экономическая безопасность" Международного института экономики, менеджмента и информационных систем Виктория Кривошеина считает, что выгодной будет сфера медиа.
"В будущем я бы закупила необычное, дорогостоящее в большинстве случаев оборудование, которое потом бы сдавала для различных видео- и фотопроектов", – добавила она.
Ксения Щукина из Института гуманитарных наук интересуется сферой туризма. В будущем она бы хотела открыть свое турагентство.
Отметим, что многие стартапы алтайских студентов уже практически вышли на рынок. Например, пять из них попали в тысячу лучших, выбранных Минобром по всей стране. Это проекты шитья из органических тканей, машины для удаления сорняков, установки для выращивания микрозелени, аппарат для виноделия и даже онлайн-программа, в которой пользователи могут наблюдать за самочувствием живой молочной козы в условиях реального времени. Молодые стартаперы получили возможность заявить о себе перед инвесторами и промышленными партнерами, а значит, и большие шансы на запуск своего дела.
08:57:46 27-01-2025
рестораны и фотографы 🤦
ну такое
09:22:06 27-01-2025
Пусть гранит науки грызут. Мечтатели блин. Бизнес им подавай..Сами наверное двоечники захудалые
11:18:28 27-01-2025
гость (09:22:06 27-01-2025) Пусть гранит науки грызут. Мечтатели блин. Бизнес им подавай... вы стоматолог?
10:08:16 27-01-2025
"деньги можно извлекать..."
кто ни разу не банкротился - тот лох.
13:59:05 27-01-2025
Почему то о сфере производства никто не мечтает? А так все "заоблачно" и на халяву.
14:55:29 27-01-2025
Что-то никто из студентов на заводы не мечтает идти работать?🙄Странно, а власти "трубят" что это в тренде у молодёжи😳
19:24:29 27-01-2025
Ну то есть все как обычно, абсолютное большинство желает зарабатывать на понтах, своих или чужих.