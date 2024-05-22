Алтайские таможенники отправили на СВО 465 литров изъятого моторного масла

Горюче-смазочные материалы пытались вывезти из России без декларирования

22 мая 2024, 11:14, ИА Амител

Передача на СВО моторного масла / Фото: Алтайская таможня

Алтайские таможенники передали Народному фронту 465 литров моторного масла для дальнейшей отправки на нужды СВО, сообщили в ведомстве.

"Горюче-смазочные материалы, которые пытались вывезти из РФ без декларирования, выявили сотрудники мобильной группы Алтайской таможни. По решению суда товар стоимостью более 380 тысяч рублей был обращен в федеральную собственность", – рассказали в ведомстве.

Таможенники подготовили документы, в том числе подтверждающие безопасность и качество продукции, необходимые для безвозмездной передачи 231 канистры моторного масла волонтерам для дальнейшей отправки на нужды СВО.