Алтайские таможенники отправили на СВО 465 литров изъятого моторного масла
Горюче-смазочные материалы пытались вывезти из России без декларирования
22 мая 2024, 11:14, ИА Амител
Передача на СВО моторного масла / Фото: Алтайская таможня
Алтайские таможенники передали Народному фронту 465 литров моторного масла для дальнейшей отправки на нужды СВО, сообщили в ведомстве.
"Горюче-смазочные материалы, которые пытались вывезти из РФ без декларирования, выявили сотрудники мобильной группы Алтайской таможни. По решению суда товар стоимостью более 380 тысяч рублей был обращен в федеральную собственность", – рассказали в ведомстве.
Таможенники подготовили документы, в том числе подтверждающие безопасность и качество продукции, необходимые для безвозмездной передачи 231 канистры моторного масла волонтерам для дальнейшей отправки на нужды СВО.
11:24:35 22-05-2024
Трудящиеся от себя отрывают на посылочки для фронта, а эти конфискат.
11:29:04 22-05-2024
Гость (11:24:35 22-05-2024) Трудящиеся от себя отрывают на посылочки для фронта, а эти ... Много от себя оторвал, трудящийся?
12:33:09 22-05-2024
Гость (11:29:04 22-05-2024) Много от себя оторвал, трудящийся? ... Ну, я оторвал. Не много, но считаю это своим долгом.
11:31:36 22-05-2024
Ну вот могут же когда хочут. Почему весь конфискат не применять, зачем то фрукты уничтожают, то вещи....все это можно же проверить, и если все целое и годное, то рассылать на СВО, детские дома, и прочее, на пользу, а не тупо утилизировать тратя на это деньги
12:42:56 22-05-2024
Гость (11:31:36 22-05-2024) Ну вот могут же когда хочут. Почему весь конфискат не примен... Да.да фрукты заразные прям сразу нужно в дед дом и СВО - Вы правы.
12:55:14 22-05-2024
Гость (12:42:56 22-05-2024) Да.да фрукты заразные прям сразу нужно в дед дом и СВО - Вы ... Почему заразные? Написал же человек - ГОДНОЕ.
13:13:36 22-05-2024
Гость (11:31:36 22-05-2024) Ну вот могут же когда хочут. Почему весь конфискат не примен... По вашему все сомнительное отдавать детям и военным. Прав у них мало - сожрут что дадут?
12:37:55 22-05-2024
Масло было куплено или было украдено?
12:50:00 22-05-2024
Иван (12:37:55 22-05-2024) Масло было куплено или было украдено? ... Не важно, это контрафакт, т.е. налоги не уплачены, товар перемещался нелегально. Согласно законодательству подлежит конфискации.
22:55:33 22-05-2024
Гость (12:50:00 22-05-2024) Не важно, это контрафакт, т.е. налоги не уплачены, товар пер... Конфисковали, а дальше куда? По карманам?