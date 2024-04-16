Алтайские волонтеры и депутат "Единой России" отправили гумпомощь бойцам в ДНР и ЛНР

Стоимость отправки груза, сбор которого инициировало волонтерское движение "За СВОих", превысила миллион рублей

16 апреля 2024, 19:12, ИА Амител

Пресс-служба "Единой России" / Сбор гуманитарного груза для бойцов в ЛНР и ДНР

16 апреля из Барнаула в зону СВО направлена очередная партия груза для алтайских военнослужащих. Всего для поддержки бойцов выехали три фуры и один автовоз с автомобилями. Стоимость отправки груза, сбор которого инициировало волонтерское движение "За СВОих", превысила миллион рублей.

Помощь в отправке груза оказало региональное отделение партии "Единая Россия" и депутат АКЗС, член фракции ЕР Максим Банных. Замсекретаря регионального отделения "Единой России", вице-спикер Алтайского Заксобрания, координатор рабочей группы по вопросам СВО в регионе Денис Голобородько отметил, что адресную помощь вот уже не в первый раз направляют многие депутаты фракции "Единая Россия".

"За год мы отправили более 50 фур гуманитарных грузов. Депутаты краевого Законодательного собрания активно в этой работе участвуют. Вот сегодня Банных Максим Анатольевич отправляет полностью этот груз на сумму более миллиона рублей только на одну отправку. Многие депутаты также поучаствовали. Это и Кривенко Алексей Николаевич, Беляев Дмитрий Владимирович. Это колоссальный объем помощи и поддержки, которую наши коллеги оказывают. Большую работу проводят сами жители, что самое главное, а мы с коллегами постоянно пытаемся жителям в этом вопросе помочь. Потому что основной вопрос часто возникает: как доставить непосредственно груз до военнослужащих", – подчеркнул Денис Голобородько.

В составе груза 16 автомобилей, запчасти и комплектующие для них, грязевая и всесезонная резина, а также более 50 тонн груза общего назначения. В том числе это квадрокоптеры, рации, аккумуляторы, приборы ночного видения, маскировочные сети, блиндажные свечи, печи, медикаменты, строительные инструменты и прочее.

Сбор гуманитарной помощи инициировало волонтерское движение "За СВОих". В нем приняли участие активисты волонтерских движений из разных районов края: Тальменский, Хабарский, Немецкий национальный, Родинский, Крутихинский районы и другие. Волонтёры регулярно оказывают активную поддержку военнослужащим: формируют и отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. Сегодня движение насчитывает более 800 человек.

"Все районы откликнулись на призыв о сборе гуманитарной помощи. Мы организовали такую отправку благодаря всем жителям Алтайского края. Такие грузы мы отправляем на регулярной основе. Груз собирается непосредственно по запросу бойцов. Прежде всего я бы хотела поблагодарить за помощь в отправке этих грузов депутатов АКЗС Банных Максима Анатольевича и Голобородько Дениса Александровича. Они практически в течение двух часов откликнулись на нашу просьбу и помогли в организации такой большой, грандиозной отправки", – поделилась координатор волонтерского движения "За СВОих" Инна Руш.Большое значение имеет не только материальная помощь, а слова поддержки военнослужащим и всем тем, кто помогает. Руш подчеркнула, что в каждую посылку упаковываются детские письма – для солдат это частичка "дома, тепла", которая греет их.

Груз на Луганском и Донецком направлении получат мобилизованные бойцы полков 1441 и 1442, военнослужащие 35-й отдельной мотострелковой бригады и другие. Медицинская часть будет передана в госпитали Ростова, Луганска и прифронтового госпиталя в городе Рубежном ЛНР.