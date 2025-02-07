Алтайские таможенники предотвратили 20 случаев контрабанды леса в 2024 году

Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, также им придется выплатить крупный штраф

07 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Контрабанда леса / Фото: Алтайская таможня

20 уголовных дел возбудила в 2024 году Алтайская таможня по фактам контрабанды более трех тысяч кубометров леса, об этом на пресс-конференции 6 февраля сообщил руководитель ведомства Олег Журавлёв. Лес пытались вывезти по поддельным или недостоверным документам, а также под видом другого товара. Сотрудники таможни изъяли почти 115 кубометров лесоматериалов на сумму 1,49 млн руб.

В числе злоумышленников оказались как иностранцы, так и россияне. В ведомстве также отметили, что виновникам придется заплатить крупный штраф, кроме того, им грозит лишение свободы на срок до семи лет (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).