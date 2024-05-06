Алтайские таможенники пресекли ввоз сильнодействующих таблеток для похудения
Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы
06 мая 2024, 14:14, ИА Амител
Препараты для похудения / Фото: Алтайская таможня
В Алтайском крае обнаружили таблетки для похудения, содержащие сильнодействующие вещества, в грузовом автомобиле из Киргизии, сообщили в Алтайской таможне.
"Изъятые 34 упаковки с медикаментами отправили на исследование, которое показало, что в их составе содержится запрещенный к свободному обороту в России сибутрамин общим весом более 146 граммов", – рассказали в ведомстве.
Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы за "контрабанду сильнодействующих веществ" с возможным штрафом до одного миллиона рублей.
18:22:27 08-05-2024
А кто-то останется толстой(
20:56:27 08-05-2024
Боже, да отстаньте вы от этого сибутрамина! Тоже мне, нашли сильнодействующее вещество! Прям наркотик! Большинству его надо вообще насильно давать, чтобы не жрали, как не в себя.