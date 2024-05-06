Алтайские таможенники пресекли ввоз сильнодействующих таблеток для похудения

Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы

06 мая 2024, 14:14, ИА Амител

Препараты для похудения / Фото: Алтайская таможня

В Алтайском крае обнаружили таблетки для похудения, содержащие сильнодействующие вещества, в грузовом автомобиле из Киргизии, сообщили в Алтайской таможне.

"Изъятые 34 упаковки с медикаментами отправили на исследование, которое показало, что в их составе содержится запрещенный к свободному обороту в России сибутрамин общим весом более 146 граммов", – рассказали в ведомстве.

Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы за "контрабанду сильнодействующих веществ" с возможным штрафом до одного миллиона рублей.