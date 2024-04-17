Алтайские таможенники не позволили табуну лошадей пересечь границу с Казахстаном
Инцидент произошел на пункте пропуска "Кулунда"
17 апреля 2024, 13:20, ИА Амител
В Алтайском крае пресекли незаконный вывоз в Казахстан сорока лошадей в грузовом автомобиле, сообщает региональная таможня.
"Ветеринарные сертификаты на груз были оформлены с нарушениями", – рассказали в ведомстве.
Инцидент произошел на пункте пропуска "Кулунда". Таможенники передали лошадей представителям алтайского Россельхознадзора, после чего животных вернули домой. Перевозчика привлекли к административной ответственности за "перевозку сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов".
Стоит отметить, что с начала года алтайские таможенники пресекли 19 случаев незаконного вывоза лошадей из России, отправителям возвращено 337 животных.
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