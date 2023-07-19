На Алтае таможенники передали нуждающимся конфискованную обувь на 1,4 млн рублей

Всего было изъято 900 пар изделий

19 июля 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сотрудники Алтайской таможни передали нуждающимся конфискованную обувь на 1,4 млн рублей, сообщает vm.ru.

Отмечается, что в Центр социального обслуживания населения отправили свыше 900 пар обуви. Она была изъята при незаконном ввозе и контроле внутреннего рынка.

Впоследствии Алтайская и Сибирская оперативные таможни признали партии бесхозными и обратили их в федеральную собственность. Экспертиза подтвердила безопасность и качество изделий.

В итоге обувь оказалась в Комплексном центре социального обслуживания населения Локтевского района, где ее передали людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ранее алтайские таможенники пресекли ввоз запрещенного в России препарата для похудения.