Алтайские таможенники возбудили дела по контрабанде двигателей для военной техники

Организатору грозит до семи лет лишения свободы

22 апреля 2024, 13:13, ИА Амител

Двигатель внутреннего сгорания / Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Сотрудники Алтайской таможни возбудили три уголовных дела по контрабанде двигателей внутреннего сгорания, которые могут применяться в военной технике и подлежат обязательному экспортному контролю.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, организатором незаконной переправки двигателей в Казахстан выступал 44-летний житель региона.

Уточняется, что дела завели по части 1 статьи 226.1 УК РФ. По ней мужчине может грозить от трех до семи лет тюрьмы и крупный штраф.