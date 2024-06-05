Алтайские таможенники задержали грузовик с медом по дороге в Казахстан
Необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, у перевозчика не было
05 июня 2024, 13:37, ИА Амител
Алтайские таможенники / Фото: Алтайская таможня
Партию меда весом более 300 кг задержала мобильная группа Алтайской таможни при незаконном вывозе из России.
"14 пластиковых контейнеров и 16 стеклянных банок натурального меда, произведенного в Барнауле, обнаружили при проверке грузового автомобиля, направлявшегося в Казахстан через пункт пропуска Михайловка. Необходимых ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность перевозимой продукции, у перевозчика не было", – рассказали в ведомстве.
Водителя привлекли к административной ответственности. Мед вернули по месту отправления.
21:14:44 05-06-2024
У нас казахами одно экономическое пространство. Товарищ к родственникам ехал медком порадовать. Доки зачем? И в чем контрабанда: он что этот мед под полой провозил?