Алтайские таможенники задержали грузовик с медом по дороге в Казахстан

Партию меда весом более 300 кг задержала мобильная группа Алтайской таможни при незаконном вывозе из России.

"14 пластиковых контейнеров и 16 стеклянных банок натурального меда, произведенного в Барнауле, обнаружили при проверке грузового автомобиля, направлявшегося в Казахстан через пункт пропуска Михайловка. Необходимых ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность перевозимой продукции, у перевозчика не было", – рассказали в ведомстве.