На Алтае подростки украли улей с пчелами и медом, чтобы порадовать родителей. Видео

Ночью, полностью закутавшись в одежду, они пробрались на территорию пасеки

19 апреля 2024, 11:15, ИА Амител

В Алтайском крае по горячим следам раскрыли кражу с пасеки улья с пчелами, наполненного медом, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в Белокурихе. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили причастность к преступлению трех подростков в возрасте 14 и 16 лет. Они приехали из Новосибирской области на учебно-тренировочные сборы.

"Ночью, полностью закутавшись в одежду, пробрались на территорию пасеки, похитили улей, вынули из него соты с медом и выбросили его в овраг. Свой поступок они объяснили тем, что хотели попробовать сладкое лакомство и отвезти часть сот в качестве подарка своим родителям", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, нанесенный пасечнику ущерб составил 20 тысяч рублей. Подросткам грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору".