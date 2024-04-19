На Алтае подростки украли улей с пчелами и медом, чтобы порадовать родителей. Видео
Ночью, полностью закутавшись в одежду, они пробрались на территорию пасеки
19 апреля 2024, 11:15, ИА Амител
В Алтайском крае по горячим следам раскрыли кражу с пасеки улья с пчелами, наполненного медом, сообщает региональное МВД.
Инцидент произошел в Белокурихе. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили причастность к преступлению трех подростков в возрасте 14 и 16 лет. Они приехали из Новосибирской области на учебно-тренировочные сборы.
"Ночью, полностью закутавшись в одежду, пробрались на территорию пасеки, похитили улей, вынули из него соты с медом и выбросили его в овраг. Свой поступок они объяснили тем, что хотели попробовать сладкое лакомство и отвезти часть сот в качестве подарка своим родителям", – рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, нанесенный пасечнику ущерб составил 20 тысяч рублей. Подросткам грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору".
11:26:26 19-04-2024
Правильно хотят возраст уголовной ответственности ввести с 14 лет .
11:27:41 19-04-2024
Пороли в детстве мало
11:33:50 19-04-2024
Позитивно ))) !!!
11:34:01 19-04-2024
сломали себе жизнь одним дебильным поступком
11:38:36 19-04-2024
Ну по Белокурихинским ценам может и 20 тысяч, а по факту 5, но дело не в цене, я думаю если бы они пришли днем и предложили пчеловоду помощь на пасеке в обмен на сотовый мёд, пчеловод с радостью бы согласился, потому как сейчас много работы на пасеке, после зимы - всем бы было хорошо!, а так надежда на примирение сторон....
Плохо, что вопрос как получить желаемое, не прибегая к воровству видать даже не рассматривался.....
11:54:25 19-04-2024
5 это если только стоимость меда посчитать, а улей, а пчелинная семья?
12:15:14 19-04-2024
медведь - шатун (11:38:36 19-04-2024) как получить желаемое, не прибегая к воровству видать даже не рассматривался Конечно. Детишки же воспитаны на "приключенческом" кино про расхитителей гробниц, про гонщиков без правил и прочих перевозчиках... Да и компьютерные игры всё про то же. Забрать чужое. А работать они если захотят, то минимум тыщ за 80, "чё я лох, на дядю пахать бесплатно"...
11:56:29 19-04-2024
Судя по видео улей они не брали, а только соты с медом. Странно что сейчас там в сотах мед, если его не выкачал хозяин, то за зиму пчелы его должны были съесть, а сейчас пчелы еще не работают, чтоб новый насобирать.
12:32:09 19-04-2024
Гость (11:56:29 19-04-2024) Судя по видео улей они не брали, а только соты с медом. Стра... Ночью, полностью закутавшись в одежду, пробрались на территорию пасеки, похитили улей, вынули из него соты с медом и выбросили его в овраг.
А так да, не брали. Чукча не читатель?
14:03:21 19-04-2024
Дебилы, какой им мед в апреле. Там только пчелиные объедки с прошлого года засахаренные.
16:31:25 19-04-2024
Судя по цвету рамок воришки украли "сушь", а ее стоимость не велика, рублей 50-100 за рамку. Так что терпила похоже лжет по объему материального ущерба. И если бы рамки были с медом, подростки бы так не прижимали их к своей одежде, а держали бы на вытянутых от себя руках.
16:39:28 19-04-2024
Пасешник (16:31:25 19-04-2024) Судя по цвету рамок воришки украли "сушь", а ее стоимость н... ну ты и спец... какой мед в сотах весной, когда снег только сошел и даже травы зеленой почти нет?...
17:01:48 19-04-2024
Пасешник (16:31:25 19-04-2024) Судя по цвету рамок воришки украли "сушь", а ее стоимость н... Другой раз у тебя своруют не радуйся
17:50:18 19-04-2024
Странно, что подростки хотели воровством "порадовать родителей".
23:10:15 19-04-2024
Нужно было абсолютно голыми у пчел соты воровать. Было бы веселее и интереснее.
00:35:21 20-04-2024
На учебно-- тренировочные сборы по кражам приехали ?!