Алтайские театры начали свою работу со 2 января

Гостей ждут Молодежный театр Алтая, краевой театр драмы им. В.М. Шукшина и театр кукол "Сказка"

02 января 2024, 17:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

2 января театры Алтайского края начали работу. Как сообщает пресс-служба регионального Минкультуры, свои двери открыли Молодежный театр Алтая, краевой театр драмы им. В.М. Шукшина и театр кукол "Сказка".

Так, в "Молодежке" представили премьеры спектаклей "Бременские музыканты" и "Моя жена – робот". На сцене Драмтеатра покажут "Серебряное копытце" (по мотивам сказки П. Бажова). А на экспериментальной сцене актеры исполнят спектакль "Не скажу" – остроумную историю от Александра Цыпкина, который специально превратил свой рассказ в пьесу для театра.

Театр кукол подготовил программу для детей и их родителей. Зрителям покажут новогодний спектакль "Зимовье зверей", который основан на мотивах русской народной сказки.

Как подчеркнули в Минкультуры, во время новогодних каникул также будут работать музеи и библиотеки. В них подготовили интересные мастер-классы, выставки, увлекательные экскурсии, интерактивные программы, квесты и викторины.