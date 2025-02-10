Алтайские трассы будут три дня перекрывать из-за движения воинских колонн

Первые ограничения начнут действовать уже вечером 10 февраля

10 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Воинская колонна / Фото: function.mil.ru

Проезд на нескольких участках трасс в Алтайском крае перекроют 10, 11 и 13 февраля из-за движения воинских колонн. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края.

10 февраля с19:40 до 22:40 проезд будет закрыт по маршруту Лесной – Бобровка – Рассказиха.

11 февраля с 00:40 до 03:40 перекроют маршрут Полковниково – Р-256 "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский. С 07:00 до 09:00 – подъезд к селу Косиха.

13 февраля с 05:55 до 08:55 ограничения введут по маршруту ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково. С 19:40 до 22:40 перекрытия будут действовать по маршруту Лесной – Бобровка – Рассказиха.

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Кроме того, маршрут и время сопровождения могут изменить.