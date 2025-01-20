Алтайские трассы в январе и феврале перекроют воинские колонны

Гражданам порекомендовали заранее планировать свои маршруты

20 января 2025, 08:15, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госавтоинспекция Алтайского края сообщила о временных ограничениях на движение транспорта в связи с перемещением воинских колонн.

Расписание ограничений

20 января:

с 10:30 до 11:30 на маршруте ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – СНТ "Горизонт";

с 15:00 до 18:00 на маршруте СНТ "Горизонт" – Р-256 "Чуйский тракт" – Б. Ключи;

с 20:00 до 21:00 на маршруте "Р-256 "Чуйский тракт" – Контошино – Налобиха.

23 января:

с 15:00 до 16:00 на автодороге Р-256 "Чуйский тракт" в районе села Налобиха;

с 16:00 до 17:00 на автодороге Р-256 "Чуйский тракт" в районе села Контошино.

3 февраля:

с 17:00 до 18:00 на маршруте Контошино – Р-256 "Чуйский тракт" – Налобиха.

5 февраля:

с 15:00 до 16:00 на маршруте Налобиха – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково;

с 17:00 до 18:00 на маршруте Контошино – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково.

"Обращаем ваше внимание! Маршрут и время сопровождения могут быть изменены инициатором", – сказано в сообщении.

Госавтоинспекция рекомендует гражданам заранее планировать свои маршруты и учитывать указанные ограничения для минимизации неудобств.