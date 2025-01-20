Алтайские трассы в январе и феврале перекроют воинские колонны
Гражданам порекомендовали заранее планировать свои маршруты
20 января 2025, 08:15, ИА Амител
Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Госавтоинспекция Алтайского края сообщила о временных ограничениях на движение транспорта в связи с перемещением воинских колонн.
Расписание ограничений
20 января:
- с 10:30 до 11:30 на маршруте ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – СНТ "Горизонт";
- с 15:00 до 18:00 на маршруте СНТ "Горизонт" – Р-256 "Чуйский тракт" – Б. Ключи;
- с 20:00 до 21:00 на маршруте "Р-256 "Чуйский тракт" – Контошино – Налобиха.
23 января:
- с 15:00 до 16:00 на автодороге Р-256 "Чуйский тракт" в районе села Налобиха;
- с 16:00 до 17:00 на автодороге Р-256 "Чуйский тракт" в районе села Контошино.
3 февраля:
- с 17:00 до 18:00 на маршруте Контошино – Р-256 "Чуйский тракт" – Налобиха.
5 февраля:
- с 15:00 до 16:00 на маршруте Налобиха – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково;
- с 17:00 до 18:00 на маршруте Контошино – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково.
"Обращаем ваше внимание! Маршрут и время сопровождения могут быть изменены инициатором", – сказано в сообщении.
Госавтоинспекция рекомендует гражданам заранее планировать свои маршруты и учитывать указанные ограничения для минимизации неудобств.
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