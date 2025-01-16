В Алтайском крае открыли седьмую ледовую переправу

Начала действовать ледовая переправа через Катунь

16 января 2025, 18:00, ИА Амител

Река Обь на Алтае зимой / Фото: amic.ru

С 15 января через реку Катунь начала действовать ледовая переправа. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Маршрут соединяет территорию ООО "БГПК" (левый берег) и поселок Амурский в Бийском районе (правый берег).

В настоящий момент в Алтайском крае функционируют семь ледовых переправ:

Бийский район: через р. Катунь от ООО "БГПК" до поселка Амурского (грузоподъемность до 30 тонн);

Быстроистокский: Быстрый Исток – Акутиха (до 3 тонн);

Шелаболихинский: Новообинцево – правый берег реки Оби (до 10 тонн);

Шелаболихинский: Шелаболиха – Иня (до 4 тонн);

Усть-Пристанский: Усть-Пристань – Чеканиха (до 7 тонн);

Каменский район: Камень-на-Оби – Островная (до 3 тонн);

Усть-Пристанский: Вяткино – Клепиково (до 5 тонн).

Спасатели напоминают, что выход и выезд на лед за пределами официальных переправ крайне опасен и может привести к трагическим последствиям.