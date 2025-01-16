В Алтайском крае открыли седьмую ледовую переправу
Начала действовать ледовая переправа через Катунь
16 января 2025, 18:00, ИА Амител
Река Обь на Алтае зимой / Фото: amic.ru
С 15 января через реку Катунь начала действовать ледовая переправа. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
Маршрут соединяет территорию ООО "БГПК" (левый берег) и поселок Амурский в Бийском районе (правый берег).
В настоящий момент в Алтайском крае функционируют семь ледовых переправ:
- Бийский район: через р. Катунь от ООО "БГПК" до поселка Амурского (грузоподъемность до 30 тонн);
- Быстроистокский: Быстрый Исток – Акутиха (до 3 тонн);
- Шелаболихинский: Новообинцево – правый берег реки Оби (до 10 тонн);
- Шелаболихинский: Шелаболиха – Иня (до 4 тонн);
- Усть-Пристанский: Усть-Пристань – Чеканиха (до 7 тонн);
- Каменский район: Камень-на-Оби – Островная (до 3 тонн);
- Усть-Пристанский: Вяткино – Клепиково (до 5 тонн).
Спасатели напоминают, что выход и выезд на лед за пределами официальных переправ крайне опасен и может привести к трагическим последствиям.
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