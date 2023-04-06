Алтайские тренеры и инструкторы по бережливому производству поучаствуют в конкурсе

За звание самых эффективных тренеров поборются эксперты со всей страны

06 апреля 2023, 11:00, ИА Амител

Финалисты конкурса в 2022 году / Фото: АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"

В России стартует федеральный конкурс "Тренер по бережливому производству – 2023. Применяй. Обучай. Совершенствуй". Он проходит в рамках реализации национального проекта "Производительность труда". От Алтайского края участие в нём могут принять более 100 человек, обученных бережливому производству специально для нацпроекта.

"Многие тренеры ждут этого мероприятия и усиленно готовятся. Участникам оно даёт уникальную возможность продемонстрировать свои тренерские компетенции, поделиться экспертизой в обучении на предприятиях – участниках нацпроекта, а также познакомиться с опытом коллег", – отметил руководитель Регионального центра компетенций Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Кстати, в прошлом году руководитель проектов по развитию производственной системы алтайского предприятия ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" Алексей Скворцов стал одним из 13 финалистов конкурса.

В 2023 году участие могут принять более 5400 тренеров предприятий – участников нацпроекта и Региональных центров компетенций (РЦК) со всех регионов России.

Конкурс проводит Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Главная задача – поддержать системное обучение по программам бережливого производства на предприятиях для повышения производительности труда.

"Обучение – один из важнейших инструментов достижения целей нацпроекта "Производительность труда". И у нас на сегодняшний день накоплена огромная база лучших практик. Поэтому нам важно посмотреть, как развивается система обучения на предприятиях после завершения активной стадии реализации проекта. А конкурсантам – заявить о себе в экспертном сообществе, обменяться полезным опытом и запланировать пути дальнейшего профессионального роста. Желаю всем участникам удачи, энергии и вдохновения, а также интересной и плодотворной работы на пути к победе", – рассказала заместитель генерального директора ФЦК по обучению Ирина Жук.

Приём заявок продлится до 25 мая. Номинаций будет несколько: тренер по бережливому производству, система обучения бережливому производству, тренер по бережливому производству РЦК. В рамках заочного этапа до 1 июля участникам необходимо будет выполнить конкурсные задания, в которые входит видеовизитка, решение бизнес-кейса и написание статьи об обучении бережливому производству. А самая насыщенная и интересная часть конкурса пройдёт в финале, где лучшие тренеры по бережливому производству представят жюри разработанный мастер-класс. Оценивать будут не только практическую пользу, но и презентационные навыки ведущего. Финал конкурса состоится в очном формате 17 августа в Академии производительности ФЦК в Москве. Для торжественного награждения финалистов и победителей пригласят на Школу/слёт тренеров ФЦК в сентябре этого года.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.